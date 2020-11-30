Rehberi Selçuk, idolü Gerrard! Taylan Antalyalı…

GALATASARAY, eksiklerine rağmen sezonun en iyi performansını Rize deplasmanında sergilerken ‘hat-trick' yapan Diagne'nin dışında öne çıkan bir isim vardı: Taylan Antalyalı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk maçından itibaren neredeyse hiç oturmadı;

Süper Lig'deki 10 maçın 9'unda 90 dakika görev aldı; Alanyaspor'a karşı 82 dakika oynadı. Genç yıldız, Avrupa Ligi ön elemesindeki 3 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Takımda en çok süre alan futbolcu olan, Rize'de gol siftahı yapan, savunma ile hücum hattı arasındaki kilit isim konumundaki Taylan'ı masaya yatırdık:

HEM 6, HEM 8, HEM 10