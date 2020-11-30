Maradona’nın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı!

ÜMİT GENÇ – Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti… Maradona’nın ölümü tüm dünyada büyük bir üzüntüye neden olurken, 3 gün milli yas ilan edilen ülkesi Arjantin’de çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ülke basını vefatından kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona’ya yanlış tedavi uygulandığı ve doktorunun ihmal şüphesi taşıdığını belirten haberler yaparak savcılığı harekete geçirdi.

Başkent Buenos Aires’teki San Isidro Savcılığı, Maradona’nın ölümü hakkında soruşturma başlatarak, yıldız ismin doktoru Leopoldo Luque’un evinde ve ofisinde arama yaptı. Savcılık, soruşturmanın hangi gerekçe ile başlatıldığına dair bir bilgi paylaşmadı.

‘OFİSİNDE ARAMA TALEP ETMEK GEREKLİ GÖRÜLDÜ’

Ancak yapılan açıklamada, “Dün soruşturma, delillerin doğrulanması ve ölen kişinin doğrudan akrabaları da dahil olmak üzere birçok kişinin ifadelerinin alınmasıyla devam etti” ifadeleri kullanılırken, “Toplanan deliller sayesinde, doktor Leopoldo Luque’un evinde ve ofisinde arama talep etmek gerekli görüldü” denildi.

Savcılık doktor Luque’nin bilgisayarına, tıbbi kayıtlarına ve mobil cihazlarına incelenmek üzere el koydu. Arjantin medyası, polisin Maradona'nın tedavisinde ihmal olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını ve beyin cerrahı Leopoldo Luque'a ait bilgilerin ‘kasıtlı şekilde adam öldürme’ soruşturmasının bir parçası olduğunu bildirdi. Maradona, 3 Kasım’da beynindeki kan pıhtısının giderilmesi için ameliyat olduktan sonra Buenos Aires’in banliyölerinde kiralık bir evde tedavi altındaydı.

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‘AMBULANSIN GELMESİ YARIM SAATTEN FAZLA SÜRDÜ’

Maradona’nın avukatı Matias Moria ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, efsanevi futbolcunun ölümünün eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını isteyeceğini ifade etmiş, acil servisin yardım isteklerine geç yanıt verdiğini öne sürmüştü. Matias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ambulansın gelmesi yarım saatten fazla sürdü, bu bir suç ve ahmaklıktır” dedi. Maradona’nın kızları ise, babalarının hangi ilaçları kullandığını bilmek istediklerini ifade etmişti.

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‘DİEGO İÇİN EN İYİSİNİ YAPTIĞIMDAN EMİNİM’

Ortaya atılan iddialar ve yaşananlardan sonra bir açıklama yapan Maradona’nın doktoru Leopoldo Luque şu ifadeleri kullandı: ”Arkadaşım öldüğü için kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm bunların sorumlusu ben değilim. Diego ile ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı biliyorum. Her şeyi açıklayabilirim. Onun için yapılabilecek her şeyin en iyisini yaptığımdan kesinlikle eminim.”

Gazetecilerle konuşurken gözyaşlarına boğulduğu bildirilen Luque, efsanenin tıbbi geçmişini de içeren belgeleri alarak mülklerini arama kararına şaşırdığını söyledi.

Efsanevi futbolcunun cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü başkent yakınlarındaki Bella Vista yerleşim bölgesinde bulunan aile mezarlığının da yer aldığı mezarlığa gömülmüştü.