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Gökhan Gönül: ‘Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler’

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ''Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz'' dedi.

Güncellenme: 18:21, 30/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Gökhan Gönül: ‘Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler’

Süper Lig’in 10’uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş’a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, ”İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler… Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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