Erzurumspor’da Mehmet Özdilek dönemi bitti

Süper Lig’in ekiplerinden Erzurumspor, 13 Mart 2020’de takımın başına geçen ve TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Erzurumspor’dan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Erzurumspor, oynadığı 9 maçın sonunda 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

Daha önce Süper Lig’de Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Denizlispor, Ankaragücü, Kayserispor, Antalyaspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliklerine gitmişti.