Erhan Altın’dan corona isyanı

TFF 2. Lig’de 3-0 galip geldikleri Kahramanmaraşspor maçının ardından basın toplantısında maçla ilgili soruları kesinlikle yanıtlamayacağını belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, “Maçla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Kutluyorum. Maçla ilgili bana bir şey sormayın lütfen. Sadece pandemiye değinmek istiyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşadığımız olumsuzluklara üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. Bizler kafileler olarak potansiyel taşıyıcıyız” dedi.

Takımda 10 kişinin corona virüsüne yakalandığını belirten Altın “Bugün buradan alıyor deplasmana gittiğimiz yere taşıyoruz. Şampiyon olursun, küme düşersin, ligi iptal edersin. Hiç önemli değil. Bunların tedavisi var. Ama kaybettiğimiz bir canın telafisi yok. Benim yavrularım tesislerde izole haldeler. Çok üzgünüm. Emeklerimize, çocuklarımıza yazık günah. Sağlık dışındaki her şey teferruat. Yetkililerden rica ediyorum; bu konu daha ciddiye alın. Korkunç salgın var. Alıp- verdiğimiz her nefeste yayıyoruz. Ne kadar kendimizi korursak koruyalım maalesef yayıyoruz” ifadelerini kullandı.

“En az 5 tanesinde daha pozitif çıkacaktır”

Yarın test olacaklarının altını çizen Altın, “En az 5 tanesinde daha çıkacaktır. Çünkü enerji kaybediyoruz. Mikrobu akciğere inmeden kurtarmamız lazım. Bizim amacımız erken yakalamak. Karantinaya alıp ilaçlarla kurtarmamız lazım. Ciğerlere inince geri dönüşü yok. Allah'ın selameti başına. Sadece dua edeceğiz. Başka bir şey yapamayız. Herkese saygı gösteriyorum. Herkesin de spor camiasına, kulüplere saygı göstermesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadro dışı oyuncular affedilecek mi?

Takımda 10 sporcunun corona olmasının ardından kadro derinliği düşünüldüğünde süresiz kadro dışı bırakılan oyuncuların affedilip affedilmeyeceğine dair soruya ise “Zamana bırakacağız. Yönetimle toplantı yaparız. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışırız” yanıtını verdi.

Tecrübeli teknik adam, 10 oyuncunun Covid-19 olmasının ardından ilk kez forma şansı bulan gençlerin, yaptığı kurtarışlarla yıldızı parlayan genç kalecinin performansları, oyunun değerlendirilmesi gibi soruları da yanıtsız bıraktı.