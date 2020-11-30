Dünyanın Maradonaları

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. New York Times’tan Rory Smith’in derlediği habere göre futbolu bıraktıktan sonra birçok yıldız futbolcu ile ismi yeşil sahalarda devam eden Maradona, öldükten sonra da adını yeni yıldızların önünde yaşatacak gibi görünüyor.

Arjantin’de ne zaman yetenekli bir forvet arkası çıksa, hemen ‘Yeni Maradona’ olarak anılır. Bu isimlerden bazıları Maradona ile benzer pozisyonda, bazıları aynı takımda, bazıları benzer tarzda oynamaları nedeniyle seçilir. Kimileri ise sadece forma numarası ’10’ olduğu için bu lakaba layık görülür.

SON İSİM MESSI

Son olarak Lionel Messi’ye verilen bu lakap, birçok futbolcuya kaldırmayacağı bir yük yükler. Barcelona’da sergilediği inanılmaz futbola rağmen Messi’nin bile, Arjantin Milli Takımı’ndaki başarısızlığı, ‘Yeni Maradona’ lakabının verdiği ağırlığa bağlanır. Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme, Pablo Aimar, Jaiver Saviola, Andrés D'Alessandro bu ağır ismi taşıyan Arjantinli yıldızlardan bazıları…

Maradona sadece Arjantin’de değil, dünyada da futbolcuların benzetildiği isim olarak dikkat çekiyor. Başka hiçbir futbolcuya nasip olmayan bu özel hissi, sadece Maradona yaşayabildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yetenekli yıldızlar, Maradona lakabını isimlerinin önünde taşıdı. Hagi Karpatların, Emre Belözoğlu Boğaz’ın, Georgi Kinkladze Kafkasların, Andi Herzog Alplerin, Roberto Merino Andların Maradonası olarak anıldı.

“MARADONA GİBİ BİR FUTBOLCU ASLA GELMEYECEK”

Bütün bu isimler futbolu bıraktı. Maradona olmaya en yakın yıldız ise Messi… Barcelona’yı yeniden şahlandıran Arjantinli yıldız için Dünya Kupası dışında Maradona’nın yerini doldurmasına engel bir durum yok. Ancak Arjantinlilerin gözünde ‘Yeni Maradona’ olabilmesi için ülkesini Dünya Kupası zaferine taşıması şart…

Maradona’nın isminin ölümsüz olacağı gerçeği ortada… Ancak Saviola’nın Barcelona’ya imza attığında söylediği “Bunu söylemekten hiç yorulmayacağım. Dünyaya Maradona gibi bir futbolcu asla gelmeyecek” cümlesi de geçerliliğini koruyor.