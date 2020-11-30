Derbi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Derbide kaybetmekten çok istediklerini sahaya yansıtamamanın hayal kırıklığını yaşayan sarı lacivertli oyuncular, birbirlerine güvenip çalışmaktan başka şanslarının olmadığı konusunda birleştiler.

Bu sezon camianın kendilerinden mutlak şampiyonluk beklediğinin bilincinde olan Fenerbahçeli oyuncular, puan kayıplarını telafi etmenin ve hedefe yürümenin kendi ellerinde olduğu görüşündeler.

Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonunda soyunma odasında oyuncularına yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, acı reçeteye dair mesajlarını verdi. Erol Bulut futbolcularına böyle bir maçı bir daha yaşamak istemediğini, takım olarak kazanıp takım olarak kaybettiklerini ve kazanan takım kimliğini sahaya yine hep birlikte yansıtacaklarına inandığını söyledi.

EMRE BELÖZOĞLU TESELLİ ETTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da büyük üzüntü yaşayan takımı teselli etti.

Emre Belözoğlu, takıma yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve bu haftaki Denizlispor maçına hep birlikte tüm camiamızla konsantre olmalıyız. Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak!”

Belözoğlu takıma “Herkes dersini alıp, sorumluluğunun farkında olup, önüne baksın. 18 oyuncusu ve teknik heyeti yeni gelmiş olan bu takım, 10 maçta 3 derbi oynamasına rağmen hala ligin zirvesinde… Kaybedilen hiçbir şey yok” şeklinde seslendi.

İLGİLİ HABER Mar del Plata sahili ve Jose Sosa