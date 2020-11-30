Cavani’nin ırkçı paylaşımı için soruşturma açılacak

İngiltere Premier Lig’in 10’uncu haftasında Manchester United deplasmanda Southampton'ı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşen Manchester ikinci yarıda arka arkaya bulduğu 3 golle maçı çevirmeyi başardı. Oyuna sonradan dahil olan Edinson Cavani 2 gol atarak galibiyette başrolü oynarken maç sonu skandal bir harekete imza attı.

MaNU forması altında 3’üncü golünü kaydeden Cavani, Instagram’da gol sevincini paylaşarak ‘Seni seviyorum matador’ notunu düşen bir hayranını alıntılayarak İspanyolca ‘gracias negrito’ karşılığını verdi.

Hayranına bu şekilde teşekkür eden Cavani’nin kullandığı ‘Negrito’ kelimesi ırkçı bir terim olarak kabul edildiği için büyük tepki çekti. Gelen eleştiriler sonrası paylaşımını silen yıldız golcü yine de federasyonun radarından kaçamadı.

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3 MAÇ MEN CEZASI YOLDA

The Guardian’da yer alan habere göre; İngiltere Futbol Federasyonu o paylaşımın ırkçı bir söylemi çağrıştırması nedeniyle Cavani’ye soruşturma açacak. Haberde, federasyon kurallarına göre insanların ten rengine atıfta bulunulacak paylaşımların cezasının 3 maç men olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester Cityli Bernardo Silva, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Benjamin Mendy'i İspanyol çikolata markalarından birisinin reklamında kullandığı çizgi film karakterine benzettiği için ceza almıştı.

Ayrıca 2011 yılında Liverpool forması giyen Luis Suarez, Manchester United forması giyen Patrice Evra'ya Edinson Cavani'nin kullanmış olduğu ‘' negrito ‘' kelimesini söylemiş ve 8 maçla cezalandırılmıştı.