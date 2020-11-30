Büşra Ün, Tokyo yolunda

Aytemiz, 2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Paralimpik milli tenisçi Büşra Üne sponsor olduğunu duyurdu. Sayısız derecesi ve şampiyonlukları bulunan Büşra Ünün 2021 Tokyo Olimpiyatları’na Aytemizin desteği ile hazırlanacağı bildirildi.

Tenisçi Büşra Ün hakkında bilgi veren Aytemiz, Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk Kadın tenisçi Büşra Ün, 2009 yılından beri, milli takım sporcusu ve aynı zamanda Cardiff Metropolitan Üniversitesinde Spor Yöneticiliği ve Liderlik alanında yüksek lisans yapıyor. Bugüne kadar verdiği mücadelelerle engelleri aşan Büşra Ün, 2010 Bulgaristan Balkan Şampiyonu, 2010-2012 Fransa Gençlerde Dünya 3üncüsü, 2009-2019 Türkiye Şampiyonu oldu. Rio Paralimpik Olimpiyatlarına katılarak Türk Kadın Tenisçi unvanını elde eden Büşra Ün, şimdi ise 2021 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyor.