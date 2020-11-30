Beşiktaş hakkıyla…

DERBİYE gol atarak başlamak, büyük avantaj. Beşiktaş, moral üstünlüğünü hemen maçın başında ele aldı. Halbuki Fenerbahçe, pozisyonlara girerek başlamıştı, derbiye.

GELELiM gol anına. Larin pası verdi. Aboubakar, Lemos'u devre dışı bırakırken topu tavana vurdu. İyi olduğu zamanlarındaki Porto günlerinden hatıra kalan nefis bir şuttu. Golün sonrası Beşiktaş sakindi, Fenerbahçe bir an önce golü bulmak için yüklendi. Daha maçın başı, “Bu ne acele” dedim kendi kendime. Çünkü yenik durumdayken bazen ceza sahası içinde, adam paylaşımında hata yaparsınız.

GHEZZAL gibi teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu, Aboubakar'a nefis top attı. O da affetmedi. Sezon başından beri duran toplarda tehlikeli olan Fenerbahçe, golü de bu şekilde buldu. Sosa'nın çok iyi korneri, Tisserand'ın topu iyi indirmesi, Cisse'nin golü. Perde yeniden açılıyordu derbide.

İLK devre kaptırılan topları hemen geri kazanan Beşiktaş, orta alanda daha başarılı gözüktü.

İKİNCİ yarıda açılış kırmızı kartla oldu. Larin çıkarken derbide 10 kişi mücadele etmek maçı nasıl etkileyecekti acaba? Zordur 10 kişi kalmak. Ama derbi bu, hiç umulmadık bir oyuncu, kendi kariyerinde 5 sezon sonra, Kadıköy'de gol attı: Necip Uysal.

SONRA temposuzluğundan sıyrıldı Fenerbahçe. Ozan, umutları arttırdı. Maç tek taraflı oynanmaya başladı bir ara. Ama Beşiktaş bunalmadı. Bu derbide analizi iyi yapan Sergen Yalçın'dı. Yeri geldi orta saha üstünlüğünü aldı.

Fenerbahçe'nin kanatlarını çoğu zaman devre dışı bıraktı. Son bölümlerde, oyuncularına pres bile yaptırdı. Oyuncu değişiklikleri de çok yerindeydi. Kulübeden idare mükemmeldi.

BEŞİKTAŞ, çok eksikle geldiği Kadıköy'de, N'Sakala ile golü attı. Ardından VAR ile gelen bir penaltı. Enteresan bir karar. Sonrasında karışan ortalık. Ne derbiydi, ama kazanan Beşiktaş oldu.

NOT: Saha içinde olay çıkmamasının sebebi, kesinlikle futbolcuların iyi niyeti. Çünkü hakem Tugay Kaan Numanoğlu, çok kötü maç yönetti.