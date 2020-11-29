Turizm başkentinin artık basketbol takımı var: Bodrum’un Perileri

Turizm denince akla gelen ilk yer olan Bodrum, artık adını spor alanında da sıkça duyuracak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni takımı Bodrum Karya Spor Kulübü, güçlü bir proje ve kadroyla potaya damga vurmak için yola çıktı.

2016 yılında kurulan Karyaspor tarihinde ilk kez profesyonel bir ligde mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Uzun yıllar Galatasaray yönetimlerinde görev alan Doç. Dr. Ural Aküzüm'ün başkanlığını yaptığı kulübün yönetiminde eski basketbolcu Ufuk Kaçar ve geçtiğimiz şubat ayında aramızdan ayrılan efsane spor adamı Nur Gencer'in oğlu Orhun Gencer gibi spor kökenli isimler bulunuyor.

Takım kaptanı Nazlı Güler, kısa sürede kaynaştıklarını belirterek, “Takımın kurulmasında büyük emekleri olan başkanımız Ural Bey ve yöneticimiz Orhun Gencer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum bu güzel şehirde uzun yıllar kadın basketbolu var olur ve hep beraber büyük başarılara imza atarız. Umarım çıktığımız bu zorlu yolda halkımız bizlere sahip çıkacaktır. Ben ve takım arkadaşlarım Bodrumlular ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz” derken, takımın bir diğer tecrübeli ismi Melike Bakırcıoğlu ise şunları söyledi:

“Bodrum gibi ülkemizin göz bebeklerinden birini temsil edeceğiz, dileğim uzun yıllar kadın basketbolunun burada yaşaması. Bodrum halkının desteğini bekliyoruz, birlikte her zaman daha güzeliz.”

AKÜZÜM: “EKOL OLACAĞIZ”

Kulüp Başkanı Ural Aküzüm: “Bodrum'a çok yakışacak bir takım olacağız. Galatasaray'da basketbol şube sorumlusu olduğum dönemde Işıl Alben ve Nevriye Yılmaz kaptanlığında Türkiye ve Avrupa'da tüm kupaları aldık. Bodrum'da 20 kadar kolej ve bir o kadar devlet lisesi var, takımımızı genç sporcu yetiştiren bir ekol haline getirmek istiyoruz. Bodrum Türk sporuna damga vuracak potansiyele sahiptir” dedi.

“KADIN SPORCULAR GURURUMUZ”

Spora verdiği destekle bilinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın basketbol takımının ilçeye güç katacağından emin. “Kentimizde sporunsevilmesine yönelik her çaba çok anlamlı” diyen Aras, “Bodrum'un kadın sporcuları, bugün Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle kapışıyor. Hepsi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hentbolda, voleybolda kızlarımızın doğru motive edildiğinde ne denli başarılı olabileceğini gördük. Karya Spor Kulübü'nün de büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Turizm kenti Bodrum'u aynı zamanda spor kenti yapma hedefimiz var” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu da “Her şeyden önemlisi, kızlarımızın spora yönelmesi. Biz, kız ve erkek çocukların spora katılımında fırsat eşitliği yaratmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye kararlıyız. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

ŞAHİN: “HEYECANLIYIZ”

Takımın başantrenörü Ferhat Şahin heyecanlı olduklarını belirterek, “Doğru ve profesyonel bir organizasyon ile Bodrum'u temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Başarılı olmak için parolamız; saygı, sevgi, çalışmak ve inanmak. Bütünleştiğimizde büyük bir aile oluruz. Halkımızla daha güçlüyüz ve bütün şehrin desteklerini bekliyoruz” dedi.

GENCER: HEDEFİMİZ KALICI BAŞARI

Şube Sorumlusu Orhun Gencer: “Yeni bir oluşumuz ve tecrübeli başkanımız Ural Aküzüm önderliğinde Türk sporuna hizmet için kolları sıvadık. İlçemizin gurur kaynağı Yalıkavak kadın hentbol takımı gibi uzun vadeli, kalıcı ve başarılı bir projeye öncülük yapıyoruz. Bizlerin büyük destekçisi Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve yardımcısı Emel Çakaloğlu'na özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum halkına keyifli bir sezon yaşatacağız.”

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