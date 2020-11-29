Sergen Yalçın’dan derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, galibiyete rağmen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na canlı yayında açıkça eleştiri getirdi.

“DAHA İYİ HALE GELDİK”

Sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan Sergen Yalçın, galibiyetten dolayını takımını kutlayıp, “Çok mutluyuz, oyuncularımız da çok mutlular. Zor bir 90 dakika oldu çünkü 50’de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe de fizik gücü iyi olan oyunculara sahip bir takım. Oyuncularımızın hepsinin ayağına sağlık. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İkinci yarı tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Puan cetveli açısından bizim için iyi bir galibiyetti. Yukarıya yakınlarda olmak istiyorduk. Bu açıdan da iyi oldu. Kötü başladık sezona ama oyuncularımız ne istediğimizi anlamaya başladılar, daha iyi hale geldik” ifadelerini kullandı.

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“NEDEN FAUL VERİYORSUN?”

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, maçın hakemi Numanoğlu’na ise tepkisini şu sözlerle ifade etti;

“Hakem arkadaşlar bizi mecburen maçı yaşamak zorunda bıraktılar. Fenerbahçe’de Erol Hoca’ya sorsanız o da şikayetçi olacaktır. Bunlar olacak şeyler değil futbol adına. 44. dakikada pozisyonu kesti, gole gidecekken durdurdu 2’ye 1’i kesip neden faul veriyorsun? Kendi adımıza bugünkü hakem yönetiminden çok üzüntülüyüz.

Böyle bir maç olamaz, hakem yönetiminden memnun değiliz. Fenerbahçe hocası da memnun olmayacak sorsanız. Avantajı vermiyor, oyunu kesiyor, Josef’in pozisyonundan önce faulu çalmıyor, sonra oyun birbirine girmiyor. Sen faulleri çal, niye çalmıyorsun? Enteresan enteresan fauller. Larin’inki kırmızı kart ama Mert Hakan’ı neden atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? Kural bu. Kuralı uygulamazsan sıkıntı yaşarsın. Kenarda 3 tane 90 dakika oynar gibi maç yönettik, tansiyonumuz çıktı.

Bizi buraya getirirsen biz kenarda atılırız ya. Olmaz bu şekilde. Hakemlerden rica ediyorum, lütfen kontrollü maç yönetsinler. Maçları yeni hakemler yönetsin kabulüz ama lütfen böyle yönetme ya. Yönetme. Futbolun güzelliğini hissedemiyoruz zaten. 50 bin Fenerbahçe taraftarı şurada olsa daha güzel olmaz mıydı bu derbi? Hissedemiyoruz, oyuncular da hissedemiyorlar. Taraftarsız futbolun hiçbir güzelliği yok. Bu maçlar kimseye zevk vermiyor.”

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