Sarah Fuller spor tarihine geçti… Amerikan futbolu takımında bir kadın kaleci

Sarah Fuller… Vanderbilt Üniversitesi’nin Kadın Futbol Takımı’nda kaleci olarak görev yapıyordu. Ancak üniversitenin Amerikan futbolu takımında yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle takımda eksik sporcu kalınca, antrenör Derek Mason takımın futbol takımı kalecisini göreve çağırdı. Bu isim, erkekler arasından seçilen biri olmadı. Onun yerine Sarah Fuller takımla antrenmanlara çağrıldı.

Bugün oynanan Vanderbilt Commodores ve Missouri Tigers arasında oynanan maçta Placekicker (Vurucu) olarak görev yapan Sarah Fuller, dünya spor tarihine geçti. Sarah Fuller, Vanderbilt Commodores ve Missouri Tigers arasında oynanan maçta, ABD’de Power 5’te (Üniversite seviyesinde Amerikan futbolunun en üst seviyesi) maça çıkan ilk kadın oyuncu oldu.

Daha önce de Power 5 maçları için kadroya alınan kadın oyuncular olmuş, ancak hiçbiri maça çıkmamıştı.

TARİHİ AN

Maçın ikinci yarısında vuruş yapan Sarah Fuller, maçı izleyenlerin tarihi bir ana tanıklık etmesini sağladı.

Sarah Fuller, maçın ikinci yarısında Sarah Fuller, maç sonrası yaptığı açıklamada “Bütün kadınlara kafalarına koydukları şeyi yapabileceklerini göstermek istedim. Gerçekten yapabilirsiniz. Eğer zihinsel olarak kendinizi hazırlarsanız, büyük işler başarabilirsiniz” dedi.

Karşılaşmayı Missouri Tigers 41-0 kazandı.

ABD’de oldukça ilgi çeken Power 5, sporcuların profesyonel olma yolunda attıkları önemli bir adım olarak da görülüyor. Profesyonel Amerikan futbolu takımları, genellikle bu turnuvada izledikleri oyuncuları draft ediyor. Ülkede büyük ilgi gören Power 5, bazı profesyonel maçlardan daha fazla izleniyor.

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