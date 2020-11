Messi, Maradona’yı 10’nun golüyle andı!

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna’yı 4-0 mağlup etti. Camp Nou’daki mücadelede rahat bir oyun çıkaran Barça’da Lionel Messi ise attığı gol ile efsane Diego Maradona’yı andı.

1993 yılında Newell’s Old Boys forması giyen Maradona, aynı zamanda Messi’nin de altyapısından yetiştiği Newell’s formasıyla hazırlık maçında Emelec’e gol atarak kırmızı-siyahlı formayla sadece 1 kez gol sevinci yaşamıştı. O gol atıldığında 6 yaşındaki Messi de tribündeydi.

Messi, Osasuna filelerini havalandırdığı golle adeta Maradona’nın o golünü ‘taklit’ etti! Benzer driplinglerle gelen Messi, tıpkı Maradona gibi ceza sahasının dışından slalomun tersine bir vuruş yaptı. İki gol arasındaki tek fark Messi’nin sola, Maradona’nın sağa dripling yapmasıydı. Messi, gol sevincinde Barcelona formasının altına giydiği Maradona’nın Newell’s formasını çıkardı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldıran Lionel Messi, golünü vatandaş Maradona’ya adadı.

Messi 6 yaşındayken, “Hatırlamıyorum. Çok küçüktüm ama Maradona’nın Emelec’e karşı oynadığı maçta onu sahada görmüştüm” açıklamasını yapmıştı.

Hafta içinde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 1993-95 yılları arasında Newell’s Old Boys’da forma giymişti.

Here’s Messi’s goal today before revealing Maradona’s Newell’s shirt alongside Maradona’s debut goal for Newell’s.

Don’t even try to understand it… pic.twitter.com/7cefozYcVY

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) November 29, 2020