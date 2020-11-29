MAÇ SONUCU | Southampton 2-3 Manchester United

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. Mary`s’te oynanan mücadele nefesleri kesti, izleyenlere zevk verdi.

Sezonun flaş takımı Southampton, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ama oyuna ikinci yarının başında giren Edinson Cavani, Manchester United’ı 3-2’lik galibiyete taşıdı.

23. dakikada Ward-Prowse’un kornerden yolladığı ortada topu filelere göndererek Bednarek takımını 1-0 öne geçirdi.

Serbest vuruşları çok etkili kullanan Ward-Prowse, 33. dakikada De Gea’yı uzaklardan avlayarak Southampton’ı 2-0 öne geçirdi.

Manchester United’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ikinci yarıya başlarken hem forvetini hem de kalecisini değiştirdi. De Gea ve Greendwood’u kenara alan Norveçli hoca, Cavani ve kaleci Henderson’ı sahaya sürdü.

MANU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ

59. dakikada formda Bruno Fernandes, Manchester United’ın geri dönüş ateşini alevledi: 2-1.

Baskısını çok arttıran ManU, 74. dakikada Fernandes’in şutunda kaleye doğru giden topa uzanarak kafa vuruşunu yaptı skoru 2-2’ye getirdi.

90+2’de Cavani maça noktayı koydu. Rashorf’un sol kanattan öne direğe kestiği ortaya kafa vuruşunu yapan Uruguaylı forvet, kaleci Alex McCarthy’yi bir kez daha mağlup edip topu filerle gönderdi: 3-2.

Bu sonucun ardından Southampton 10 maç sonunda 17 puana kalırken, Manchester United 9 maç sonunda 16 puana yükselmeyi başardı.