MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği

Bu sezona 3. teknik direktörüyle devam eden Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği’ni Hodzic’in golleriyle 2-0 yendi.

Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan ardından İrfan Buz ile tek maça çıkan Kasımpaşa, 3. teknik direktörü Fuat Çapa ile ilk maçına çıktı.

8 maçta 1 galibiyet alan rakibini ilk yarıda Hodzic’in 16 ve 25. dakikalarda attığı gollerle yenen Kasımpaşa iki haftalık aranın ardından galip gelmeyi başardı. Gençlerbirliği ise 79. dakikada Sio ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 15 puana yükselirken, Gençlerbirliği 5 puanda kaldı. Ligin 11. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 73), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Yasin Dülger dk. 83), Armin Hodzic (Berat Kalkan dk. 89)

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Erdem Canpolat, Furkan Yaşa, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Diego Angelo (Soner Dikmen dk. 8), Polomat, Piris da Motta, Berat Özdemir (Dominik Furman dk. 69), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Sami Gökhan Altıparmak dk. 69), Murat Yıldırım (İlker Karakaş dk. 83), Giovanni Sio

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Armin Hodzic (dk. 16 ve 25) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mickael Tirpan, Oussama Haddadi (Kasımpaşa), Murat Yıldırım, Polomat (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan Koomson'un yerden pasında ceza sahası içinde Haddadi topu aldı. Haddadi pasında da topla buluşan Alan'ın vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada Hadergjonaj’ın savunmanın arkasına pasında Berat Özdemir’e çarpan top ceza sahası içinde Armin Hodzic’in önünde kaldı. Kaleci Kristoffer Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Hodzic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İlk olarak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen hakem Mete Kalkavan daha sonra golü verdi. 1-0

25. dakikada Alan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde bulunan Armin Hodzic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

55. dakikada Giovanni Sio'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada rakip sahanın ortalarında topu alan Armin Hodzic'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kristoffer Nordfeldt'ten döndü. Topu önünde bulan Hodzic'in bu sefer kafa ile yaptığı vuruşta Nordfeldt yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Loret Sadiku'nun kafa vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Sami Gökhan Altıparmak'ın ceza sahası içine girip kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde Oussama Haddadi’nin Arda Kızıldağ’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giovanni Sio'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına giden meşin yuvarlağı kurtardı.