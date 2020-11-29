MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak formunu devam ettirdi.

Ligin yenilgisiz tek takımı olan Çağdaş Atan’ın öğrencileri, iki haftadır kazanan rakibi Konyaspor’u Babacar’ın golüyle mağlup etti.

EFECAN’DAN ARA PAS, BABACAR’DAN SON VURUŞ

Dakikalar 37’yi gösterirken defanstan hızlı çıkan Alanyaspor, orta sahadan top süren Efecan’ın yerden defansın arkasına gönderdiği ara pasla buluşan Babacar ile sonuca gitti: 1-0.

Geride kalan dakikalarda ise iki takımın teknik direktörleri de 5’er oyuncu değiştirdi ancak skor değişmedi.

Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanla liderliğini devam ettirdi. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Aralık Çarşamba günü ise erteleme maçında Göztepe’nin konuğu olacak.

Konyaspor da Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile 3 puan için kozlarını paylaşacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje (Ahmet Gülay dk. 50), Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan (Fatih Aksoy dk. 70), Manolis Siopis, Davidson (Ceyhun Gülselam dk. 84), Bakasetas, Efecan Karaca (Berkan Kutlu dk.70) Babacar (Bareiro dk. 70)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Konyaspor: Eray Birniçan, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Sokol Cikalleshi (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 55) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic (Musa Çağıran dk. 46, Paolo Hurtado dk. 78) Alper Uludağ (Farouk Miya dk. 46) Artem Kravets (Samuel Eduok dk. 55)

Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Ahmet Karademir, Erdon Daci

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Goller: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Francois Moubandje, Anastasios Bakasetas, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Deni Milosevic, Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)