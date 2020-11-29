Karaoğlan’ı vurmasınlar

Hakimler emsal kararlar olduğu zaman davaları uzatmaz. Benzer kararlar olursa tereddüt etmeden hüküm verirler. VAR uyarısı sayesinde Atilla Karaoğlan'ı tebrik ederim. Gitti, izledi ve penaltıyı verdi, tıpkı diğer hakemlerin maçlarında gösterdikleri hassasiyet gibi. Rizeli oyuncunun Emre Akbaba'ya attığı dirseği emsal karar kabul edip penaltıyı verdi. Aklıma gelmedi değil; iyi ki Hasan Kartal eve gidip silahını alarak hakemi vurmadı(!)

Galatasaray’a karşı oynayan hangi kaleci olursa olsun milli takıma seçilecek diyecektim ki Allah'tan maçın hakemi Atilla Karaoğlan imdada yetişti. Karşı karşıya kaçıran mı istersin, topa istemsizce vuran mı? Rakibe tek bir pozisyon bile vermedi ama asıl mesele Galatasaray'ın eski günlerini aratması……

İlk yarıya bakıldığında gol atamama sendromu yaşayan bir Galatasaray var desek yanlış olmayacak. Bu takımın golcüsü dünya yıldızı Falcao olmayabilir, Belhanda olmayabilir, sözleşme yaparken 100 bin dolarlık oyuncu transfer edilmiyor ki(!) Yakaladın mı atacaksın kardeşim, çıkıp Fatih Terim mi gol atacak?

İkinci yarıyı konuşmaya gerek yok. Diagne görevini yaptı. Beklenen bu tip maçlarda hat-trick yapması. Maça konsantre olan bir Galatasaray, attığı 3 gol ile özgüven kazanan Diagne, attığı harika gol ile yayıncı kuruluşun jeneriklerine girecek bir Taylan……

İyi futbol sonuca götürdü işte. Hani Terim formsuzdu? Golü atan hocasına koştu.

Karşılaşma öncesi geçmişin hesabını yapanların yanı sıra, zor bir deplasman diyen bile oldu. Kötü dediğimiz Galatasaray, Rize'de yürüyerek galibiyet aldı. Lig uzun bir maraton ve bu yarışın içinde Galatasaray da olacaktır.