Kadıköy’de 15 yıl sonra aynı skor!

Ülker Stadı’nda oynanan derbi, izleyenleri 15 yıl öncesine götürdü. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 4-3 yenerken siyah-beyazlı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin aklına 17 Nisan 2005’te oynanan derbi akıllara geldi.

Koray Avcı’nın son dakikada gol atıp galibiyeti getirdiği gol, Cordoba’nın kırmızı kart görüp Pancu’nun kaleye geçmesiyle hafızalara kazınan maç Türk futbol tarihine geçmişti.

Beşiktaş’ın 2005’teki derbideki gollerini Tümer Metin, Carew, İbrahim Akın ve Koray Avcı kaydetmişti. Fenerbahçe’nin gollerini ise Luciano ve Alex (2) atmıştı. Fenerbahçe’yi o dönem Daum, Beşiktaş’ı ise Rıza Çalımbay çalıştırıyordu.

15 YIL SONRA DEJAVU

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Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005’te 4-3 kazandığı maçtan sonra ilk kez Kadıköy’de derbi galibiyeti elde etti. Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmişti.

Beşiktaş’ın derbi sonrası Twitter paylaşımı