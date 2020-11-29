Gustavo, Denizli deplasmanında yok

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, bu sezon toplam dördüncü sarı kartını görerek, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü.

Brezilyalı orta saha Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.

EROL BULUT YİNE KAZANAMADI

Öte yandan kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunamayan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı 3 puan özlemini sonlandıramadı.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un başında Beşiktaş’a karşı çıktığı 6 maçın 5’inden mağlubiyetle ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bu akşam da Beşiktaş'a karşı sahadan 4-3’lük mağlubiyetle ayrılan tecrübeli teknik adamın, siyah-beyazlı takıma karşı galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bulut'un Beşiktaş'a karşı karnesi şu şekilde:

Yeni Malatyaspor: 0 – Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 3 – Yeni Malatyaspor: 1

Beşiktaş: 2 – Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 1 – Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 – Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 1 – Beşiktaş: 2

Fenerbahçe: 3 – Beşiktaş: 4