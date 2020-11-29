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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

Fenerbahçe ile Beşiktaş 352. kez rakip olacak, tribünlerde yine taraftar olmayacak. Sarı-lacivertliler kazanıp farkı açmaya, siyah beyazlılar galibiyetle zirveye tutunmaya çalışacak.

Güncellenme: 10:31, 29/11/2020
Haberler Beşiktaş
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

2020 yılının son derbisi için Türkiye, Ülker Stadı'na kilitlenecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev kapışmada kozlar paylaşılacak. Sarı-lacivertliler, evindeki son maçta Konya'ya 2-0 kaybetmişti ancak ezeli rakibine 2005'ten bu yana sahasında galibiyet sevinci yaşatmadı. Oynadığı sekiz lig maçının dördünü kazanabilen 13 puanlı siyah-beyazlılar ise bu sezon büyük maçlarda 2'de 2 yaptı: Trabzonspor (D) 3-1, Başakşehir 3-2.

  • Muhtemel 11’ler:
  • Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse
  • Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe'de Erol Bulut, beklenen 11'ini sahaya sürecek. Mert Hakan, başarılı çalıştırıcının hamle oyuncusu olacak. Kanarya'da Luiz Gustavo, sarı kart cezası sınırında. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ise kadrosunu daha idareli kullanmak zorunda. Koronavirüsü atlatan Welinton'un ağrıları nedeniyle yedek başlaması olası. Montero, ilk 11 için daha iddialı bir aday durumuna geldi. Rosier kadroya dönerken Rıdvan yine sol bekte olacak.

  • Fenerbahçe’nin eksikleri: Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Mbwana Samatta, Sinan Günüş, Enner Valencia
  • Beşiktaş’ın eksikleri: Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Gökhan Töre, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Adem Ljajic

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BULUT ERKEN GOL İSTİYOR

Fenerbahçe çalıştırıcısı Erol Bulut, derbi öncesi toplantısında galibiyet taktiğini verdi. Bulut, erken golle sonuca gitmek istiyor. Perotti, Pelkas ve Cisse'den oluşan hücum hattı önde baskı kurarak rakibi bozacak, ilk 20 dakikada atılacak bir golle rakip demoralize edilecek. Ozan da şutlarıyla sık sık kaleyi yoklayacak. Erol Bulut, “Hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmaz. Tüm konsantrasyonumuzla sahada olmalıyız” şeklinde konuştu.

YALÇIN’DAN ZAFER YAYINI

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, takımına galibiyet mesajını hazırlattığı özel bir video ile verecek. Beşiktaş'ın Kadıköy'deki efsane maçlarından görüntülerin olduğu, efsane futbolcuların mesajlarının yer alacağı video, Fenerbahçe derbisi öncesi tesislerdeki son maç toplantısında takıma izlettirilecek. Son sözü alacak Yalçın, galibiyet konuşması yapacak. Taraftarlar da tesislere gelip takımı stada uğurlayacak.

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  • Rakamlarla derbi
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 26 maçın 5'ini kazanabildi.
  • Kadıköy'de oynanan 57 maçta Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı.
  • Fenerbahçe,Beşiktaş'a karşı 133 galibiyet aldı, 485 gol attı.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 16 maçtır kazanamıyor.
  • İki takım arasındaki 128 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 40 kez galip geldi.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 125 kez mağlup etti, 443 gol kaydetti.
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Yayınlanma Tarihi:10:25,