Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

2020 yılının son derbisi için Türkiye, Ülker Stadı'na kilitlenecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev kapışmada kozlar paylaşılacak. Sarı-lacivertliler, evindeki son maçta Konya'ya 2-0 kaybetmişti ancak ezeli rakibine 2005'ten bu yana sahasında galibiyet sevinci yaşatmadı. Oynadığı sekiz lig maçının dördünü kazanabilen 13 puanlı siyah-beyazlılar ise bu sezon büyük maçlarda 2'de 2 yaptı: Trabzonspor (D) 3-1, Başakşehir 3-2.

Muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse

Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe'de Erol Bulut, beklenen 11'ini sahaya sürecek. Mert Hakan, başarılı çalıştırıcının hamle oyuncusu olacak. Kanarya'da Luiz Gustavo, sarı kart cezası sınırında. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ise kadrosunu daha idareli kullanmak zorunda. Koronavirüsü atlatan Welinton'un ağrıları nedeniyle yedek başlaması olası. Montero, ilk 11 için daha iddialı bir aday durumuna geldi. Rosier kadroya dönerken Rıdvan yine sol bekte olacak.

Fenerbahçe’nin eksikleri: Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Mbwana Samatta, Sinan Günüş, Enner Valencia

Beşiktaş’ın eksikleri: Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Gökhan Töre, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Adem Ljajic

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BULUT ERKEN GOL İSTİYOR

Fenerbahçe çalıştırıcısı Erol Bulut, derbi öncesi toplantısında galibiyet taktiğini verdi. Bulut, erken golle sonuca gitmek istiyor. Perotti, Pelkas ve Cisse'den oluşan hücum hattı önde baskı kurarak rakibi bozacak, ilk 20 dakikada atılacak bir golle rakip demoralize edilecek. Ozan da şutlarıyla sık sık kaleyi yoklayacak. Erol Bulut, “Hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmaz. Tüm konsantrasyonumuzla sahada olmalıyız” şeklinde konuştu.

YALÇIN’DAN ZAFER YAYINI

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, takımına galibiyet mesajını hazırlattığı özel bir video ile verecek. Beşiktaş'ın Kadıköy'deki efsane maçlarından görüntülerin olduğu, efsane futbolcuların mesajlarının yer alacağı video, Fenerbahçe derbisi öncesi tesislerdeki son maç toplantısında takıma izlettirilecek. Son sözü alacak Yalçın, galibiyet konuşması yapacak. Taraftarlar da tesislere gelip takımı stada uğurlayacak.

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