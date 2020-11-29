F1’de akıl almaz kaza! Grosjean alevler içinden çıkarıldı…

Formula 1’in Bahreyn Grand Prix’inin ilk turunda korkunç bir kaza yaşandı… Hass takımının 34 yaşındaki Fransız pilotu Romain Grosjean yaşanan çarpışma sonrası aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP#F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Bariyerle çarpan araç çarpmanın etkisiyle bir anda alev topuna dönüştü. Yangının başladığı esnada Grosjean hala aracın içerisindeydi ve yükselen dumanların arasında görünmüyordu.

YARIŞ DURDURULDU BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yüreklerin ağza geldiği o anlarda yarış hemen kırmızı bayraklarla durduruldu ve sağlık ekibi Grosjean’ın bulunduğu alana doğru koştu.

Bir anda alevlerin sardığı araçtan çıkmayı başaran Grosjean bariyerle tutunarak dışarıya atlamayı başardı, bu sırada ekipler yangın söndürme tüpünü tecrübeli pilotun üzerine doğru sıkarak zarar görmesini engellemeye çalıştı. Büyük bir felaketin içinden mucizevi şekilde kurtulan Grosjean ekiplerin yardımıyla ambulansa götürüldü.

EL VE AYAKLARINDA HAFİF YANIKLAR

Bir süre sonra Grosjean’ın 3. virajdan sonra düzlükte Daniil Kvyat ile temas yaşamasıyla çok yakında bulunan bariyerlere girdiği görüntüsü ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki pilotun el ve ayaklarında hafif yanıkların bulunduğu ve kontol amaçlı olarak tıbbi merkeze alındığı ifade edildi.

MUCİZE KURTULUŞUN SIRRI ‘HALO TEKNOLOJİSİ’

Formula 1 tarihinin en korkunç kazalarından birini atlatan Grosjean’ın alev topuna dönen araçtan sağ salim kurtulmasındaki en önemli etkenin ‘Halo teknolojisi’ olduğu açıklandı.

Formula 1’de 2017 yılında zorunlu hale getirilen ‘Halo’ basit anlamıyla pilotları bu tarz kazalara karşı koruyan titanyum kokpit zırhı. 12 tona kadar dayanıklı ve 7 kg ağırlığındaki bu kokpit zırhı adını Yunanca daire ya da halka anlamına gelen ‘Halo’dan alıyor.

27 SANİYEDE ARAÇTAN ÇIKTI

Küle dönen araçta tek sağlam parça olarak kalan o kokpit zırhının yangına dayanıklılık süresinin 35 saniye olduğu belirtiliyor. Grosjean ise alevler yükseldikten 27 saniye sonra aracı terk etti.

Yanan araçtan geriye kalan enkazın bariyerlerin içinde paramparça olarak kaldığı görülürken Grosjean’ın hayatını kurtaran teknoloji ‘Halo’nun önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

3 yıl önce gelen ‘Halo’ F1’in DNA’sını bozduğu söylenerek eleştiriliyordu. Roman Grosjean’in kazasında Haas aracına temasta bulunan Daniil Kvyat, daha sonraki turda da Lance Stroll’un takla attığı kaza öncesinde Racing Point aracına temas etti.