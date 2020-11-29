Ersun Yanal ve Mehmet Özdilek’ten maç sonu: ‘Bakalım hakemlere ne olacak’

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 beraberlikle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, “Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum” dedi. Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor – FT Antalyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Antalyaspor Teknik Direktörü ErsunYanal, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, “Kendi özelimizde Antalyaspor adına bizim bir 11'imiz var. Bundan sonra hep 11'imiz olacak ilk 11'imiz olmayacak. Sakatlık ve Covid-19 dan dolayı, süregelen problemlerden dolayı da 9 oyuncumuz bize katıldığında rekabet ortamı, hamle aşaması daha fazla olacak. Bugün de son dakikalarda özellikle hücumda hamle şansını yapmak çok isterdik. Ama imkanlarımız olmadı. Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum” dedi.

“BAKALIM HAKEMLERE NE OLACAK?”

Maçta öne geçtiklerini ama skoru artıramadıklarını ifade eden Yanal, “Biz öne geçtik, skoru artırabilirdik. Arttıracağımız pozisyonları yakaladık ama skoru üretemedik. Sonra oyunun hatalar oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Kendimize yönelik eleştirimiz bu. Bugün hata yaptık ve son dakikada yediğimiz golle de hatayı rakibimiz affetmedi ama bence hakem de affetmedi hatayı. Çok güzel bir çalım yedik orada. Faulden başlayan ki faul değildi orada. Bu teknoloji niye icat edildiyse mikronlarla ölçebiliriz aslında ama mikronlarla ölçmekte biraz problem oldu herhalde. Onlarda buzlu zeminde kaydı, hata yaptılar. Bu teknolojinin bol olduğu bir yerde bu türlü hataları biz yaptığımızda işimizden oluyoruz bakalım hakemlere ne olacak” şeklinde konuştu.

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ÖZDİLEK: “İLK 45 DAKİKA FİŞİ ÇEKEBİLİRDİK”

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek duran toplarda etkili olduklarını ifade ederken, “Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. İki devreli bir oyun. İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik. Gol var akabinde 2 tane Novi ile bir tane Ricardo bir Rashad ile çok ciddi pozisyonlarımız var. Son vuruşlarda bu beceriksizliğimiz ve oyunu koparma adına bunu başaramadık. Rakibin ilk devre dengeli oyunu pozisyon üretmeden bitirdiği 45 dakikası. İkinci yarı başlarken ilk yarıya başladığımız gibi ciddiyetle başlayalım dedik. Bunu da konuştuk devre arasında. 46 ve 50'inci dakikada maçı bitirebilirdik Rashad ve Kaan’la. Rashad pasta tercihi yanlış kullandı ama tabii ki Kaan'ın vurduğu topu çıkarması kalecinin başarısıydı. Duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz, bunun önlemlerini de alıyoruz. Duran toplarda adam paylaşımı çok önemlidir. Biz zaman zaman burada hatalar yapabiliyoruz” diye konuştu.

Beraberlik golünü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını kaydeden Özdilek, “Gol yiyebilirsiniz 1-1 dana uzun süreç var ama golden sora 10 dakika takım olarak, oyun olarak dağıldık. Gol yiyeceğimizin sinyali verdik. 2-1’den sonra doğal olarak sistem değişikliğine gittik. 3'lüye döndük, önü 2'ledik. Duran toplarla kaybedebilirdik, duran toplarla bir puanı kurtardık. 1 puan çok önemli. Tabii özellikle iç sahadaki oynadığımız 4 maçın 2'sini kaybettik, 2'si berabere bitti. Bugün kazanmak istiyorduk. Kazanma adına yakındık, ama reel olarak bakıldığı zaman rakibin de kazanabileceği bir müsabaka oldu. 2-1'den sonra 3-1 yapıp bitirebilirlerdi. Biz çok önceden fişi çekebilirdik ama biz de başaramadık. Her iki takımın 1 puan aldığı müsabaka oldu. Çok fazla zaman yok cumartesi müsabaka var, çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz. Bu ligde her puan çok kıymetli onu söyleyeyim” açıklamalarında bulundu.