Elif Karaarslan: ‘Yüzlerce kadını temsil ediyorum’

Elif Karaarslan… 9 Temmuz 2000'de doğan Karaarslan, 20 yaşında kadın hakemler arasında yer alıyor. Bir dönem futbolcu olarak da sahalara çıkan genç ve güzel hakem, Sözcü HaftaSonu'na konuk oldu. “Kadınlar futboldan anlamaz” diyenlere inat önce futbolculuk şimdi ise hakemlik yapan Karaarslan'a muhabirimiz Ali Aydın sordu, 20 yaşındaki hakem, soruları içtenlikle yanıtladı:

Neden futbol ? Bu sporu seçmene sebep olan neydi?

Erkek çocuklarıyla dolu bir mahallede büyüdüm. Birlikte en büyük eğlencemiz futboldu. 6 sene futbol oynadım. İlk kulübüm Libade Spor Kulübü'ydü ama liglere katılmadığımız için lisansım çıkmadı. Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda lisanslı oynadım daha sonra. Oynadığım her kulübün bana katkısı oldu, çok şey tecrübe ettim.

Futbolcu olmak istediğini söylediğinde ailenden nasıl tepkiler aldın?

Başta istemediler. Babamın “erkek sporunda ne işin” var dediğini hatırlıyorum ama zamanla buna alıştılar ve çoğunun hoşuna gitti. Hatta bir gün öğretmenlerim okuldaki erkek futbol turnuvasında beni oynatmak istediklerini söyledi, ben de seve seve kabul ettim. Sınıfça finale kaldık ve final maçında golü ben attım, şampiyon olduk!

‘YAPARIM' DEDİM, YAPTIM

Futbolu bırakıp hakem olmaya karar vermişsin, buna sebep olan nedir?

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda oynarken A takım antrenmanında ön çapraz bağlarım koptu. Henüz 16 yaşındaydım ama sahalardan uzak kalamayacağımı biliyordum. Bir gün internette Brezilyalı bir kadın futbol hakeminin fotoğraflarını gördüm. Sahadaki duruşu gayet iyiydi ve hakemlik çok yakışmıştı. “Neden olmasın, ben de yapabilirim” diye düşündüm.

“HAKEMLİK DAHA ZOR”

“Kadınlar futboldan anlamaz” diyenlere cevabın nedir?

Bunu söyleyenlere en güzel cevabı sahaya çıkarak verdiğimi düşünüyorum. Sahadaki varlığım belki tek bir kadın gibi algılanabilir ama ben orada yüzlerce kız çocuğunu, kadını temsil ettiğimi hissediyorum. Bu düşünce beni daha güçlü ve cesur kılıyor. İnsanlar “Kadınlar futboldan anlamaz” demek yerine, önyargılar kırılıp onların da bu oyunun bir parçası olduğu kabul edilirse daha hızlı gelişim sağlarız.

Hakem olmak mı, yoksa futbolcu olmak mı daha zor?

Bence hakemlik daha zor. Futbolcuyken takım arkadaşlarınıza, antrenörünüze, taraftarınıza karşı sorumlusunuz. Ama hakemken sorumlu olduğunuz kişi sayısı daha fazla. Hakemliğe geçtiğim ilk zamanlar top bana doğru geldiğinde vurmak istediğimi hatırlıyorum, ya da çok bariz bir gol pozisyonunda oyuncu topu dışarı vurduğunda, içimden “bu da kaçmaz” diyordum.

Futbolcular sahada seni gördüklerinde nasıl tepkiler veriyor?

İlk gördüklerinde şaşırıyorlar, bazen kendi aralarında konuşuyorlar. “Bizim maça mı geldi?” dediklerini duymuştum. Yanıma gelip, “Hocam maçı gerçekten siz mi yöneteceksiniz?” diye soranlar da oluyor. Maç esnasında kullandıkları kelimelere daha fazla dikkat ediyorlar.

Bugün sana Süper Lig'de bir derbi görevi verilse hangisini isterdin? Avrupa'da hangi ligde maç yönetmek senin hayalindir?

Türkiye Süper Ligi'nde özellikle aklımda olan bir derbi yoktu. Ama bir gece rüyamda Vodafone Park'ta Beşiktaş-Galatasaray derbisinin birinci yardımcı hakemi olduğumu görmüş tüm. Uyandığım andaki heyecan ve mutluluğumu hâlâ anımsıyorum. Umarım bir gün gerçek olur. Adana Demirspor-Adanaspor, Lazio- Roma ve Real Madrid-Barcelona gibi zor maçları yönetmek isterim.

“ÇÖZÜM ÜRETEN İYİ HAKEMDİR”

“Maçta aldığı tepkilerden dolayı hakemliği bırakan çok fazla kadın oldu. Futbolun içinde olanların kadınlara daha hoşgörülü yaklaşması gerekiyor. Erkek de hata yapabilir, kadın da. Bunun cinsiyetle bir ilgisi yok. Her duruma çözüm üretebilmek iyi hakemliktir.”