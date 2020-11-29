Kadıköy’de nefes kesen derbi… Yedi gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, derbi maçta deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Beşiktaş, 40 dakika 10 kişi oynadığı maçta üç puana uzanan taraf oldu. Beşiktaş’ın golleri Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’dan gelirken, Fenerbahçe’nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan kaydetti.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın hızlı hücumlara dayanan oyun planı başarılı olurken, Fenerbahçe’de Erol Bulut’un en çok eleştirildiği atak çeşitliliği sıkıntısı bir kez daha yaşandı. Duran toplar dışında pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip, buna rağmen üç gol atmayı başarsa da, Beşiktaş’ın orta sahayı çabuk geçerek geliştirdiği hücumlara engel olamadı.

Fenerbahçe’nin hem tempo yapmakta hem de savunmada yaşadığı sıkıntılar gün yüzüne çıkarken, Beşiktaş’ın yakaladığı pozisyonları gole çevirme yüzdesi dikkat çekti.

10 KİŞİYLE İKİ GOL

İki takımın da son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadığı, özellikle son dakikalarda temposu bir hayli yükselen maçta Beşiktaş, 40 dakika 10 kişi oynadığı maçta, eksik olduğu bölümde Fenerbahçe karşısında iki gol bulmayı başardı. Sarı-lacivertliler de aynı bölümde iki gol atmasına rağmen, rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Maçın ilk yarısında Beşiktaş, oldukça temposuz başlayan Fenerbahçe karşısında oyun olarak üstün göründü. Topu rakibine veren, önce savunma güvenliğini sağlayan siyah-beyazlı ekip, kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirdi. Maçın ilk 20 dakikasında Aboubakar ile iki farklı öne geçen Beşiktaş, pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe’nin kornerden bulduğu gole engel olamadı. Cisse ile farkı bire indiren Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 yenik girdi.

İkinci yarıda Erol Bulut’un hamleleri de Fenerbahçe’nin tempo yapmasına yeterli olmadı. Ancak ilk yarıya oranla daha iştahlı görünen Fenerbahçe, 50. dakikada Larin’in kırmızı kart görmesiyle hücumu daha fazla düşünmeye başladı. Ancak savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından yapılan faul sonrası Necip ile bir gol daha bulan Beşiktaş, farkı yeniden ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE BASKI KURAMADI

Maçta ikinci kez iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında beklenen tempo ve atak sürekliliğini sağlayamadı. Oluşan karambolde Ozan ile maçın bitimine 20 dakika kala bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçın devamında ciddi bir pozisyona giremeden tamamladı. Maçın son bölümünde hızlı atakla bir gol daha bulan Beşiktaş, uzatmalarda penaltıdan yediği gole rağmen üç puana uzanan takım oldu.

Savunmanın ortasında Necip ile oynayan, orta sahada yaratıcı oyuncular yerine fizik gücü kuvvetli Necip, Josef ve Mensah ile mücadele eden Beşiktaş, zorlu deplasmandan üç puan çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz hafta da Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak moral buldu.

EVİNDE ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET

Fenerbahçe ile bir önceki hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 5-1’lik galibiyete rağmen tempo yapamadığı futbolu, Beşiktaş karşısında da devam ettirdi. Eksik kalan rakibini bunaltamayan ve atak çeşitliliği sağlayamayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kontra atak planına da karşılık veremedi. Geriye dönmekte sıkıntı yaşadığı gözlenen sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı son iki maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 16’ya yükseltirken, Fenerbahçe 20 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş