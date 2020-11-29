Beşiktaş’ta galibiyet coşkusu

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcular, Kadıköy’de 15 sene sonra alınan bu galibiyeti soyunma odasında kutladı. Mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinçle içeriye giren Beşiktaşlı oyuncular, marşlar söyleyip hem 3 puanın hem de uzun yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanmanın tadını çıkardı.

Öte yandan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte karşılaşmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yolunu tuttu. Maçın sonunda yöneticilerle birlikte Ülker Stadyumu’ndan mutlu ayrılan ve direkt olarak Ümraniye’ye geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan ve takıma bir konuşma yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibini de ayrıca kutladı.