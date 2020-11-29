BB Erzurumspor ve Antalyaspor’dan gol düellosu: 2-2

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Kaan Kanak’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım Antalyaspor 60’da Veysel Sarı, 65’te Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı gollerle bir anda 2-1’lik üstünlüğü sağladı.
Ancak 85. dakikada Ricardo Gomes’in attığı gole Erzurumspor’un sahasında 1 puanı kurtarmasına yetti. Öte yandan Antalyasporlu Naldo 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 7 maça çıkan Antalyaspor 10 puana, 6 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 9 puana ulaşmış oldu.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 14. dakikada Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
- 16. dakikada Obertan'ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
- 26. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda kaleci Kayacan'dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
- 28. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasında topu alan Gomes şık çalımlarla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Ferhat güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.
- 29. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içinde Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
- 38. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası içinde Amilton’un şutu kaleci Kayacan’da kaldı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 52. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.
- 57. dakikada Fredy'in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.
- 60. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel topu ağlara gönderdi. 1-1
- 65. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amılton'un ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
- 85. dakikada Emrah'ın serbest vuruşunda ceza sahasına yaptığı ortaya Mina yükseldi kafayı vurdu, top kale çizgisi önünde Gomes'in önünde kaldı Gomes topu boş kaleye gönderdi. 2-2