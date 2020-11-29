BB Erzurumspor ve Antalyaspor’dan gol düellosu: 2-2

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Kaan Kanak’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım Antalyaspor 60’da Veysel Sarı, 65’te Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı gollerle bir anda 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak 85. dakikada Ricardo Gomes’in attığı gole Erzurumspor’un sahasında 1 puanı kurtarmasına yetti. Öte yandan Antalyasporlu Naldo 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 7 maça çıkan Antalyaspor 10 puana, 6 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 9 puana ulaşmış oldu.