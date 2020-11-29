Ailesi açıkladı: ‘Yılmaz Vural ilk kez corona oldu!’

Geçtiğimiz günlerde corona tanısı konan ve yoğun bakıma kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural’la ilgili olarak ailesinden önemli bir duyuru geldi. 67 yaşındaki teknik adamın ikinci kez corona olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Haziran ayındaki testin pozitif çıkmasına rağmen Vural’ın corona tedavisi görmediği ifade edildi.

Yılmaz Vural’ın oğlu Emre Vural “Babamız Yılmaz Vural ilk kez covid-19 sebebiyle tedavi altındadır. İlkinde test pozitif çıkmasına rağmen, sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Emre Vural ayrıca, tecrübeli çalıştırıcının tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ettiğini belirtirken destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

“SON KRİTİK 48 SAATTEYİZ”

Yılmaz Vural’ın meslektaşı Bülent Uygun da tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Uygun, Yılmaz Vural’ın durumunun stabil olduğunu ifade ederek, “Yılmaz Vural hocam şu anda entübeden dolayı yatıyor. Stabil durumda. Şekeri de var, onu düşürmeye çalışıyorlar. Son kritik 48 saatteyiz” dedi.

Öte yandan Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş da konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Yılmaz Vural hakkında yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Hoca ikinci kez koronaya yakalanmadı. Bir önceki ‘pozitif' kavramını esprili kullanmasından yanlış anlaşıldığı için herkes öyle sanıyormuş. Hoca hâlâ entübe ama durumunun iyiye gittiği söylendi bana. #yilmazvural — Erdogan Aktas (@aktaserdogan) November 29, 2020

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