Spor tarihinde bir ilk… Kadın kaleci erkek Amerikan futbolu takımında

Derleyen: Tarık ERYİĞİT | Dünya spor tarihi, 29 Kasım’da unutulmaz bir ana tanıklık edecek. Vanderbilt Üniversitesi’nin kadın futbol takımının kalecisi Sarah Fuller, sporda kadın-erkek eşitliğinin belki de ilk adımını atacak. Vanderbilt Commodores ve Missouri Tigers arasında oynanacak Power 5 (Üniversiteler arası Amerikan futbolunun en üst seviyesi) maçında, bir kadın forma giyecek.

Üstelik başka bir spor dalında olmasına rağmen…

Kadın sporcuların, özellikle de ABD’li yıldız futbolcu Megan Rapinoe’nin, ücretler konusunda bir süredir devam eden eşitlik mücadelelerinde henüz somut bir adım atılmadı ama, belki de daha önemli bir gelişme yaşandı. Kaleci Sarah Fuller, kadın futbol takımında kaleci olarak oynadığı üniversitesinin, erkek Amerikan futbolu takımı kadrosuna dahil edildi. Fuller, üniversiteler arası en üst seviyede erkek takımıyla sahaya çıkacak ilk kadın sporcu olacak.

CORONA VİRÜSÜ VAKALARI ARTINCA

Takımda yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle maça oyuncu çıkarmakta zorlanan Vanderbilt Üniversitesi Amerikan Futbolu Takımı çözümü, aynı üniversitenin kadın futbol takımında oynayan kaleci Sarah Fuller’ı kadroya dahil etmekte buldu. Erkek takımı ile antrenmanlara çıkan Fuller, maç kadrosunda da kendisine yer buldu.

Vanderbilt Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı’nın antrenörü Derek Mason, bir radyo programında yaptığı açıklamada “Fuller bizim için iyi bir seçenek” yorumunda bulundu. Fuller’ın ‘Placekicker’ (Vurucu) olarak görev yapmasına sıcak baktığının altını çizen Mason, “Ayakları çok güçlü… Ondan nasıl faydalanabileceğimize bakacağız. Cumartesi günü neler olacağını göreceğiz” dedi.

PLACEKICKER Amerikan futbolunda Placekicker, ayağıyla vurarak topu iki direk arasından geçirmeye çalışan oyuncudur. Yaptığı vuruş sonrası top iki direğin arasından geçerse takım ekstra puan kazanır.

“HADİ TARİH YAZALIM”

Vanderbilt Commodores’un Missouri Üniversitesi ile karşılaşacağı maç için takım ile birlikte Missouri’ye hareket eden Fuller, “Hadi tarih yazalım” paylaşımıyla bu tarihi olayı takipçileri ile paylaştı.

Takımının resmi internet sitesine de açıklamalarda bulunan Fuller, şu ifadeleri kullandı:

“Bence bu muhteşem ve inanılmaz… Takımımın kazanması için elimden geleni yapacağm. Bu tarihi anın aktörü olmak, benim maça daha fazla odaklanmamı sağlayacak. Takımımı hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Benden yardım istemeleri benim için büyük bir onur…”

Açıklamaya, Fuller’ın Amerikan futbolu kaskıyla verdiği poz kullanılarak “Kız gibi oyna” başlığı atıldı.

RAPINOE’NİN BAŞI ÇEKTİĞİ MÜCADELE

Spor dünyasında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik, 2019 Kadınlar Dünya Kupası sonrası daha fazla gündeme gelmeye başladı. Büyük ilgi gören, milyonlar tarafından izlenen, tribünlerin hemen her maçta dolduğu şampiyona sonrası ABD’li dünyaca ünlü kadın futbolcu Megan Rapinoe, sporda kadın-erkek eşitliği konusunda yaptığı açıklamalarla, en çok çaba gösteren isim olmuştu.

Erkek sporcuların her dalda kadınlardan daha fazla kazandığının altını çizen Rapinoe, sadece eşit ücret konusunda değil, eşcinsel hakları ve ırkçılık karşıtlığı açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Rapinoe, kadın futbolunun da büyük ilgi gördüğüne vurgu yaparak, artık ücretlerde de erkeklerle eşit haklara sahip olunması gerektiğini savunuyor.

DAHA FAZLA İZLENDİ 2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda ABD–Hollanda final karşılaşması, ABD'de 2018 Erkekler Dünya Kupası finalinden yüzde 22 daha fazla izlendi.

RAPINOE’NİN İSTEDİĞİNDEN FAZLASI

Fuller’ın bir erkek takımında, hem de oldukça sert olan Amerikan futbolu takımında, maça çıkacak olması, Rapinoe’nin savunduğu eşitlik kavramını bir üst seviyeye taşıyor. Tabi bunun, corona virüsü vakaları nedeniyle kurulamayan takımlarda sınırlı kalmaması gerekiyor.

Fuller, kadınların da erkeklerin egemen olduğu spor dünyasında, hem de aynı kulvarda yarışarak, rekabet sağlayabileceğini kanıtlayacak. Bu maç, kadın ve erkeğin bir arada oynayacağı takım sporlarının belki de ilk adımı olacak. Fuller’ın, hem de başka bir spor dalından gelerek, erkek Amerikan futbolu takımıyla maça çıkması, sadece sporda değil, sosyal yaşamda da eşitlik arayışını sürdüren kadınların mücadelesinde katalizör etkisi yaratabilir.

AYNI SALGIN FARKLI ETKİ

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi Başkan Yardımcısı Anita Bhatia, corona virüsü salgınının 1950'lerin toplumsal cinsiyet rollerine geri dönülmesi riskine neden olduğunu söyledi. Bhatia: Sadece Eylül ayında ABD'de 860 bin civarında kadın istihdam piyasasından çekildi. Oysa aynı dönemde iş piyasasından çekilen erkek sayısı 200 bin…

Kadınların eşitlik mücadelesinde ciddi bir gerileme yaratan corona virüsü salgını bu kez bir kadın sporcunun, erkeklerle aynı kulvarda yarışmasını sağlayacak.