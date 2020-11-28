Schalke dibe demir attı… Durdurulamayan çöküş

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun takımı Schalke 04, geçmişini mumla arıyor. Bir dönem Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04’ün önlenemez düşüşü devam ediyor.

Son olarak Borussia Mönchengladbach deplasmanından da 4-1 mağlup dönen Schalke 04’ün Bundesliga’daki galibiyet hasreti tam 25 maça çıktı. Ligde son olarak 17 Ocak 2020 tarihinde sahasında oynadığı Borussia Mönchengladbach maçında alan Schalke, bu maçtan sonra oynadığı hiçbir maçta üç puan yüzü göremedi.

Bundesliga’nın 9. haftasında Borussia Park’ta oynanan karşılaşmada 15. dakikada Neuhaus’un golüyle yenik duruma düşen Schalke, 20. dakikada Raman ile beraberliği yakaladı. Maçın 36. dakikasında Wendt ile yeniden öne geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda 52. dakikada Thuram ve 80. dakikada Wolf ile iki gol daha bulan Borussia Mönchengladbach, maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Borussia Mönchengladbach, bu galibiyetle puanını 15 yaparken, Schalke 3 puanla son sırada kaldı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Borussia Dortmund 1-2 Köln

Leipzig 2-1 Arminia Bielefeld

Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt

Augsburg 1-1 Freiburg

Stuttgart 1-3 Bayern München