Şaşırtmaya devam… Yine, yeni, yeniden Fuat Çapa

Derleyen: Tarık ERYİĞİT | Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, dokuz haftanın sonunda üçüncü teknik adamı takımın başına getirdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa’ya imza atan ve takımı alt sıralardan kurtararak başarılı bir grafik sergileyen Fuat Çapa, geri döndü. Son dönemde başarılı başarısız hiçbir teknik adamın tutunamadığı Kasımpaşa yönetimi, şaşırtan kararlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.

Lacivert-beyazlılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Çapa ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa’nın, takımı başarıya taşıyacak isim olarak gördüğü için dokuz hafta sonra yeniden anlaştığı Fuat Çapa’ya sezon başında neden sözleşme önermediği ise merak konusu oldu. Kasımpaşa’da ayrıldıktan sonra Ankaragücü ile anlaşan Çapa, bir hafta önce görevinden ayrılmışı.

BAŞARILI YARIM SEZON Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, geçtiğimiz yarım sezonda 14 maçta 1.93 puan ortalaması tutturmuştu.

ÇAPA’YA YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEMİŞTİ

Sezon sonunda Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile sezona Mehmet Altıparmak ile başlamıştı. Trabzonspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası sürpriz bir şekilde Altıparmak’ın görevine son veren İstanbul ekibinde yönetim, İrfan Buz’u takımın başına getirmişti. İrfan Buz ise sadece iki maç sonra istifa etmişti.

Kasımpaşa yönetimi, geçtiğiniz yarım sezonda takıma oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fuat Çapa ile yeniden anlaştı. Sezona başlarken neden sözleşmesinin uzatılmadığı tartışmalara neden olan Çapa, daha önce iki kez yarım sezon çalıştırdığı takımın başına bu kez biraz daha erken geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasından önce de 5 Ocak 2011 tarihinde Kasımpaşa ile anlaşan Fuat Çapa, 30 Haziran 2011 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

KASIMPAŞA ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa Kulübü, son dönemlerde teknik direktörlük konusunda yaşanan ilginçlikler ile dikkat çekmeye başladı. Başarılı olan bir teknik adamla yeni sözleşme imzalamayan, zorlu deplasmanda alınan galibiyet sonrası teknik adamın görevine son veren, yollarını ayırdığı çalıştırıcısı ile iki gün sonra yeniden anlaşan Kasımpaşa, bu sezon ise dokuz haftada üçüncü teknik adamla anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon ortasında ‘Bu takım düşer’ denilen Kasımpaşa’nın başına geçen ve takımı orta sıralara taşıyan Fuat Çapa ile yeni sözleşme imzalayamayan Kasımpaşa yönetimi, teknik adam arayışına girişmişti. Başarılı bir teknik adamın göre süresinin neden uzatılmadığı kafalarda soru işareti bırakmıştı. Arayışlar sonunda Süper Lig’e çıkardığı takımlarla adını duyuran Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü olmuştu.

Mehmet Altıparmak ile başarılı bir grafik yakalayan, 3-1 geriye düştüğü Trabzonspor galibiyetinin ardından tecrübeli teknik adamın görevine son veren Kasımpaşa’nın bu kararı, tartışmalara neden olmuştu. Futbol dünyasında pek de sık görülmeyecek bir şekilde o maçtan sonra hem Trabzonspor, hem de Kasımpaşa teknik direktörleri ile yollarını ayırmıştı.

SADECE İKİ MAÇ

Mehmet Altıparmak’ın görevine sürpriz bir şekilde son veren Kasımpaşa, İrfan Buz ile el sıkıştı. 16 Kasım 2020 tarihinde takımın başına geçen İrfan Buz, iki maçlık serüvenin ardından 27 Kasım 2020 tarihinde istifasını yönetime sunmuştu. İrfan Buz, istifasının ardından yaptığı açıklamada “Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kasımpaşa’da İrfan Buz’un istifasında hemen önce de CEO Serkan Reçber istifa etmişti. İki ismin neden istifa ettiği belirsizliğini korurken, Serkan Reçber konuyla ilgili “Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım… Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim” paylaşımını yapmıştı.

ÖNCE GİTTİ, SONRA GELDİ

İstanbul ekibinde yaşanan en garip teknik adam olayda ise başrolde Kemal Özdeş vardı. 26 Ocak 2020 tarihinde oynanan ve Kasımpaşa’nıon 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçının ardından Kasımpaşa yönetimi, Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bu karardan dört gün sonra, 30 Ocak tarihinde, Kemal Özdeş ile yola devam kararı alınmıştı.

Bu ilginç gelişme, Kasımpaşa’nın sosyal medya hesabından duyurduğu şu ifadelerle açıklanmıştı:

“Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş’in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş’in görevine devam etmesine karar vermiştir.”

İLGİLİ HABER Süper Lig`e `Mercek 6` | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, olay mahalline dönen Galatasaray...