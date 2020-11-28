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Milliler’den tarihi başarı

Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 

Güncellenme: 21:44, 28/11/2020
Haberler Cimnastik
Milliler’den tarihi başarı

Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asardan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukraynanın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında 3 çember 2 labut aletinde şampiyonluğu elde etti.

Böylece Türkiye, bu kategoride tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı
Yayınlanma Tarihi:21:40,