Milliler’den tarihi başarı

Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın madalyanın sahibi oldu.
Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asardan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukraynanın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında 3 çember 2 labut aletinde şampiyonluğu elde etti.
Böylece Türkiye, bu kategoride tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, 3 çember 2 labut aletinde şampiyon oldu pic.twitter.com/gAb7b8de7X
— SKOR (@SozcuSkor) November 28, 2020