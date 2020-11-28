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Sözcü

Manchester City, Burnley’e patladı… Mahrez şov

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Manchester City, sahasında konuk ettiği Burnley'i farklı mağlup etti. Mahrez yıldızlaştı.

Güncellenme: 20:46, 28/11/2020
Haberler Futbol
Manchester City, Burnley’e patladı… Mahrez şov

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Manchester City, Burnley ile Etihad Stadyumu’nda oynadığı maçı 5-0 kazandı. 9 maç sonunda 4. galibiyetine imza atan Manchester City’de Mahrez, hat-trick yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Lider Liverpool’un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Manchester ekibi, maça hızlı başladı. Henüz 6. dakikada Mahrez ile öne geçen ev sahibi ekip, 22. dakikada yine Cezayirli futbolcunun golüyle farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada Mendy’nin attığı gol, Manchester City’nin soyunma odasına 3-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester City, 66. dakikada Ferran Torres ile farkı dörde çıkardı. 69. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Mahrez, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 15’e yükseltirken, Burnley 5 puanda kaldı.

mahrez Manchester City