MAÇ SONUCU | Brighton 1-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Brighton ile Liverpool karşılaştı. The American Express Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sezon sahasında hiç kazanamayan ev sahibi takım, deplasmanda sadece 1 kez kazanan rakibi karşısında puanı son dakikadaki penaltı golüyle kurtardı.

Brighton 20. dakikada Maupay ile penaltıdan yararlanamadı. Fransız oyuncu 26. dakikada ise sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Liverpool 60. dakikada Jota ile 1-0 öne geçti. Klopp, 64’te Salah yerine Mane’yi oyuna aldı. Mısırlı yıldız değişiklik tabelasında forma numarasını görünce oyundan çıktığı için sinirlendi ve mimikleriyle tepki gösterdi.

Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde ise Robertson’un Welbeck’e yaptığı faul sonrasında hakem VAR’dan yardımıyla penaltıyı gösterdi. Pascal Gross ise son dakikada hata yapmayarak topu filelere gönderdi ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Maçta 2 golü VAR nedeniyle sayılmayan Liverpool, 21 puan maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Brighton ise haftayı 10 puanla geçti.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton sahasında Southampton’ı konuk edecek. Liverpool, Wolverhampton’ı ağırlayacak