MAÇ SONUCU | Benevento 1-1 Juventus

İtalya Serie A’nın 9. haftasında Benevento ile Juventus karşı karşıya geldi. Ciro Vigorito Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’ndeki Ferencvaros maçını Morata’nın son dakika golüyle kazanan Juve, Benevento karşısında da İspanyol golcüsüyle 21. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ilk yarının son dakikasında Letizia’nın golüyle 1-1’lik dengeyi yakaladı.

Geride kalan dakikalarda Juventus rakip kalede aradığı golü bulamadı. 90+7’de ise Morata kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu sezon oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Juve, yine deplasmanda puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Benevento 10 puana, Juventus ise 17 puana yükseldi.