MAÇ SONUCU | Başakşehir 3-3 Denizlispor

Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadele duraklama dakikalarında atılan gollerle 3-3 berabere bitti.

Ligde geçen hafta Beşiktaş’a yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi biten son şampiyonu, formda oyuncusu Gulbrandsen ile 21 dakikada 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Norveçli oyuncu 11 ve 21. dakikalarda savunmanın arkasına sarkarak kaleyi görür görmez şut çekerek topu filelere gönderdi.

59. dakikada ise Demba Ba, Visca’nın pasında gelişine şutunu çekerek Denizlispor kalecisi Pantilimon’u çaresiz bıraktı: 3-0.

DENİZLİSPOR’UN DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Denizlispor Özer Özdemir’in golüyle umutlandı. 90+1’de savunmada Skrtel ve Ravil’den seken topu önünde bulan Rodallega, kaleci Volkan’ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.

90+6’da ise Denizlispor penaltı kazandı. Skrtel’in Mustafa Yumlu ile hava topuna çıkarken dirseğiyle rakibine vurmasının ardından VAR hakem Arda Kardeşler’i uyardı ve ekrana çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. Skrtel bu pozisyonda sarı kart gördü.

90+7’de penaltı için topun başına geçen Murawski, kaleci Volkan’ı geçerek penaltıdan takımını 3-0’dan 3-3’e taşıyan golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla Baaşkşehir 14 puanla 4. sıraya yükseldi. Ligde tek galibiyeti olan Ege ekibi ise 6 puanla 20. sırada haftayı tamamladı.

Başakşehir 11. haftada Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael (Ravil Tagir dk. 85), Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can (Azubuike dk. 68), Mahmut (Guiliano dk. 78), Visca (Hasan Ali dk. 68), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Berkay dk. 78)

Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Mesanovic dk. 46), Aissati, Sacko (Recep Niyaz dk. 82), Sagal, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)

DEMBA BA İLK GOLÜNÜ ATTI

Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Demba Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8'inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir'in, Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı 2-1 yendiği müsabakadaki ilk golde Demba Ba'nın imzası var.

GULBRANDSEN KALDIĞI YERDEN DEVAM

Medipol Başakşehir'de son haftalarda takımını sırtlayan isim olsan Norveçli futbolcu Gulbrandsen, Denizli temsilcisini de boş geçmedi.

8. haftada Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliğini 2-1 yendiği müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez takımına beraberliği getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada ise 76'da oyuna girip 81 ve 90. dakikalarda ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri umutlandırmıştı. Son olarak bugün Denizlispor kalesine 2 gol atan Gulbrandsen, ligde son 3 hafta toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayı giymeye başlayan Fredrik, 2019-2020 sezonunda 20 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

CHADLI’DEN 3 MAÇTA 3 ASİST

Medipol Başakşehir'in sezon başında renklerine bağladığı Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma altında üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı.

Başakşehir’in, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta golleri 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ve 59. dakikada Demba Ba’dan geldi. Norveçli oyuncunun 11. dakikada attığı ilk golün pasını veren Chadli, turuncu-lacivertlilerde üç maçta üç asiste ulaştı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nacer Chadli, İstanbul ekibiyle ilk müsabakasına ligin 8. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde çıktı. Söz konusu müsabakanın 80. dakikasına oyuna dahil olan Belçikalı, girer girmez Gulbrandsen'in golünün asistine imza attı. Chadli, 90. dakikada ise Mehmet Topal'ın galibiyeti getiren golünde ortayı yapan isimdi.