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MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-1 Ankaraspor

Ligin ilk haftasındaki Eskişehirspor galibiyetinin ardından maç kazanamayan Ankaraspor, Akhisarspor'u deplasmanda Beykan'ın golüyle 1-0 yenerek hasretine son verdi.

Güncellenme: 19:28, 28/11/2020
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MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-1 Ankaraspor

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Akhisarspor sahasında ağırladığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 13 puanda kalırken, konuk takım 8 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Akhisar savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Engin'in şutu Lukac'ta kaldı.

20. dakikada baskı sonucu topu kazanan Ankaraspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Beykan'ın şutunu Lukac son anda çeldi.

32. dakikada Umar'ın pasında topla buluşan Beykan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu Lukac son anda kornere çeldi.

44. dakikada Umar'ın sol kanattan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği sert şut Lukac'tan döndü. Topu önünde bulan Beykan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

47. dakikada Çekdar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un yarım volesinde top direkten döndü.

48. dakikada Vrsajevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Çekdar'ın şutunda savunma çizgi üzerinden topu çıkardı.

58. dakikada Çekdar'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Taha'nın şutu yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Engin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın şutunda Lukac tehlikeyi önledi.

74. dakikada Çekdar'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onurcan'ın kaleye gönderdiği şut yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Barış'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Engin'in kafayla altı pas içine indirdiği topta Beykan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli xx, Murat Altan xx

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Taha (Hasan Ali dk. 68, Mert Efe dk.74), Rotman, Ali, Çekdar, Onurcan (Bertuğ dk. 82), Hadzic

Yedekler: Halil Yeral, Berat Pınar, Gökmen Aydoğdu, Doğukan Nelik, Bora Yılmaz, Serkan Özbakan, Göksu Mutlu

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent, Thales, Mahmut, Stonejevic, (Doğukan dk. 90), Emre Can Atilla (Barış dk. 60), Engin (Gökhan Akkan dk. 85), Ayuk, Beykan (Mbilla dk. 90), Umar (Erdem dk. 64)

Yedekler: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Furkan Eliaçık, Halil İbrahim Esen, Bernard

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Gol: Beykan (dk. 76) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Çekdar, Ali Kaan, Rotman (Akhisarspor), Emre Can Atilla, Stanojevic, Barış (Ankaraspor)

Akhisarspor ankaraspor tff 1.lig
Yayınlanma Tarihi:19:23,