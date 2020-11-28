‘Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United’da’

Pandemi sonrası performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun, gelecek sezon ‘yüzde 90’ ihtimalle Manchester United forması giyeceği belirtildi.

2017 yılında Bayer Leverkusen’den transfer olduğu Milan ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaması halinde 7 ay sonra serbest kalacak.

Ocak ayından itibaren bonservis bedeli ödenmeden başka takımla anlaşma özgürlüğüne sahip olacak olan Çalhanoğlu, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in bir numaralı hedefi konumunda.

Bild’de yer alan habere göre; Çalhanoğlu ile masaya oturmaya hazırlanan Manchester United’ın yanı sıra, Atletico Madrid ve Juventus da başarılı futbolcuyu transfer listesine almış durumda.

Duran toplardaki yeteneği ile dikkat çeken yaratıcı orta saha oyuncusu, bu sezon Serie A’da mağlubiyet görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan Milan’ın oynadığı 8 lig maçında da forma giydi ve 2 asist yaptı. Başarılı futbolcu ayrıca Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, Bruno Fernandes’in yükselen performansı sonrasında Çalhanoğlu transferi ile orta sahaya derinlik katma planı yapıyor.

Paul Pogba’nın sözleşmesini 1 yıl uzatan ve sezon başında Donny van der Beek’i kadrosuna katan United, Fransız futbolcunun gelecek dönemde takımdan ayrılması halinde Çalhanoğlu’nun bu boşluğu doldurmasını hedefliyor.

İLGİLİ HABER İtalya`nın gündeminde iki Türk var... Hakan Çalhanoğlu Yusuf Yazıcı