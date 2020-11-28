Gerçekler…

FIBA-EuroLeague çekişmesi, NBA izin problemi, pandemi süreci, Semih'in hasta olması, maça 3-5 gün kala antrenör değişikliği sorunsalı derken insan ister istemez düşünüyor: Bu kadar aksilik kendiliğinden olmaz! Acaba burada da son yılların moda söylemleri ile dış güçlerin ya da malum yapılanmaların mı parmağı var?

Şaka bir yana; önemli oyuncuların yaklaşık 20 saat önce başka ülkede EuroLeague maçı oynayıp dönmesi, yeni koç ve yeni takım şartlarında oynanan bir maçta neler yapabileceğimiz merak konusu idi.

Girmeyen onlarca şut ve sadece 7 sayı üretebildiğimiz 1. çeyrek, gecenin bizim açımızdan zor geçeceğini göstermişti. Larkin'i de Hırvatlar iyi savununca ilk yarı kabus gibi geçti. İkinci yarıya sert ve baskılı savunma ile başladık. Farkı biraz azaltarak moral bulduk. Ancak bu da uzun sürmedi.

Değerli okurlar…

Her ne kadar maç içindeki sorunlardan bahsetsek de bunu yapmaya devam ettiğimiz sürece hiçbir şeyin düzelmeyeceği açık. Gerçek şu ki, sorunlarımız maalesef daha derinlerde. Çözümü gayet iyi bilen ancak konuşmaktan çekinen, konfor alanını kaybetmek istemeyen liyakat sahibi insanlar, gerçekleri korkmadan telaffuz etmeye başlamadıkları sürece ne jenerasyon değiştirebileceğiz, ne de klasman.

Sizce birbirimizi kandırmaktan bir an önce vazgeçmek dışında şansımız var mı?