Fenerbahçe-Beşiktaş derbi öncesi analiz: Sürprize açık

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kadıköy’de oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe 20 puanla zirvenin ortağı, 13 puanlı Beşiktaş ise üst sıralara tırmanma hedefinde.

Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Sözcü yazarları Yasin Yıldırım ve Ercan Taner iki ekibin son durumunu değerlendirdi.

Muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.

Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse. Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Aboubakar.

YILDIRIM: “KARTAL’IN SORUNU DEFANS VE KALE”

“Fenerbahçe kendinden emin, Beşiktaş sürpriz peşinde. Kanarya bu sezon evinde zaman zaman zorlansa da kâğıt üzerinde favori olduğu bir derbiye çıkacak. Beşiktaş, Trabzon'da yaptığını yapmaya çalışacak. Kartal'ın sorunu defans ve kale. Utku'nun çok zorlanacağı bir maç. Gollerinin ciddi bir kısmını duran toplardan bulan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu zaafından faydalanacaktır. Kartal, adam paylaşımını doğru yapar ve duran toplarda hata yapmazsa sürpriz yapacak potansiyele sahip. Aksi halde şansı düşük olur.”

Kaleciler: “Altay, Utku'nun çok önünde Altay çok formda; genç yaşına göre tecrübeli ve üst düzey yeteneklere sahip bir kaleci. Utku'nun tek artısı ise geçen haftaki kurtarışların getirdiği özgüven. İki kaleciyi karşılaştırdığımızda Altay çok ağır basıyor. Utku, özellikle duran toplarda dikkatli olmalı.”

Defans: Gökhan ve Caner'in hücum gücü çok yüksek ama geri dönüşleri sıkıntılı. Tisserand-Serdar uyumlu. Welinton ve mecburi stoper Necip soru işareti. Rosier-Caner eşleşmesi ilginç olacak. Genç Rıdvan'ın çok yakın yaptığı bunaltıcı savunma etkili olabilir. Fenerbahçe defansı bir adım önde.

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“YALÇIN’IN ANALİZLERİ DAHA İYİ”

“Fenerbahçe’nin pas yapan takımlara karşı zorlandığını gördük. Sergen Yalçın bunu kullanmak isteyecektir. Yalçın'ın, Erol Bulut'a göre rakip analizlerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak kilidi açacak oyuncu sayısı Fenerbahçe'de çok daha fazla. Üstelik yedek kulübesi de Erol Hoca'ya güven veriyor. Kilit oyuncular Beşiktaş'ta Ghezzal ve Mensah. Ghezzal kilit pasları, Mensah da dikine oyundaki etkisi ve süratiyle rakibin dengesini bozabilir. Fenerbahçe'de kapıyı açacak çok isim olsa da Ozan ve Pelkas'ın fark yaratacak isimler olacağını düşünüyorum. Golcüler suskun kalacaktır. Derbiyi orta sahanın ritmi belirler.”

Orta saha: İki takımın de en kuvvetli olduğu bölge. Gustavo-Sosa-Ozan, bu ligin en iyi üçlüsü. Karşılarında da Josef-Atiba- Mensah var. Ligin en dinamik oyuncuları bir arada. Mensah ve Ozan'ın sürpriz çıkışları etkili olacaktır. Kağıt üzerinde eşit görünen tek yer burası. Sonucu orta sahalar belirler.

Forvet: Cisse ve Aboubakar kayıp golcüler. Larin formda ama bir tık üzerine koyması lazım. Golcülerin suskun kalacağı, orta saha yıldızlarının konuşacağı bir derbi izlememiz muhtemel. Perotti ve Ghezzal dengeyi bozacak isimler olabilir.

TANER: “KENDİNİ İSPATLAMAK ZORUNDA”

“Stat tıklım tıklım dolu olsa, F.Bahçe ev sahibi avantajıyla galibiyete çok yakın olurdu. Ama sessiz derbiler zor geçer. Beşiktaş'ın en büyük sorunu savunması. Basit hatalar yapıyorlar. Utku, artık kendini ispatlamak zorunda. Bu sezon, onun için çok önemli. Fenerbahçe, duran toplarda çok tehlikeli. Beşiktaş'ın duran top tehdidine iyi çalıştığını tahmin ediyorum. Beşiktaş, adam veya alan savunmasında hata yaparsa, Fenerbahçe kesin gol bulur. Ani ataklarda yine pozisyon veriyor, Beşiktaş… Bir de bireysel savunma hataları…

Kaleciler: Türk futbolu, Altay ile bir kaleci daha kazandı. Özgüveni mükemmel. Oyunu iyi okuyor. Sakin, hata yapsa da morali bozulmuyor. Utku, geçen hafta çok iyi oynadı. Karşı karşıya pozisyonlardaki zamanlaması başarılı. Ama Altay banko oynadığından tabii ki Utku karşısında ağır basıyor.

Defans: Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyileri. Onların sık sık ileriye çıkışlarına, Sergen Yalçın önlem alacaktır. Tisserand ve Serdar, uyumlu gözüküyor. Welinton ve Necip, nasıl performans ortaya koyacaklar ben de merak ediyorum. Rosier çabuk ama agresif, kolay kart görebilir. Rıdvan ise yıpratıcı.

“AZ HATA YAPAN KAZANIR”

“Derbiler, hata affetmez. Sergen Yalçın, iyi pas yapan ve dikine oynamaya çalışan bir takım yaratmak istiyor. Oyunu okuma yeteneği, bence başarılı. Bu maçta puan kaybetmez ise takımının güvenin artacağını biliyor. Şunu unutmayalım; derbilerde, bazen hiç umulmadık isimler ortaya çıkar ve maça damga vurur. Futbolun konuşulduğu bir derbi olsun, en büyük dileğim bu… Bu maçı az hata yapan takım kazanacak. İş, savunmalarda…”

Orta saha: Oynarlarsa, Ghezzal ve Mensah, hücumda tehlikeli futbolcular. Beşiktaş orta alanda, ligimizin en iyi bölgelerinden birine sahip. Pelkas'ı çok beğeniyorum. Ozan, tartışmasız yerinin şu anda en iyisi… Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin bu iki önemli ismini etkisiz hale getirecek planlar yapmıştır.