CANLI | Çaykur Rizespor-Galatasaray

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde 6 haftadır yenilmeyen ve bu maçlarda 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, eksik rakibi karşısında puan hedefliyor. 3 haftalık galibiyet serisi Kayserispor beraberliğiyle bozulan Galatasaray, Rize’de yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Saracchi, Arda Turan, Babel, Omar ve Falcao kadroda yer almıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 GALATASARAY

5′ Galatasaray etkili başladı! Emre Taşdemir’in ortasına kaleci Gökhan’a uzanarak uzaklaştırdı. Hemen arkasında Diagne bomboştu.

Galatasaray etkili başladı! Emre Taşdemir’in ortasına kaleci Gökhan’a uzanarak uzaklaştırdı. Hemen arkasında Diagne bomboştu. 3′ Maçtaki ilk tehlike! Emre Akbaba, ceza sahasına girerken pasını aktardı. Taylan’ın şutu kalenin üzerinden auta gitti.

Maçtaki ilk tehlike! Emre Akbaba, ceza sahasına girerken pasını aktardı. Taylan’ın şutu kalenin üzerinden auta gitti. 1′ Karşılaşma Galatasaray’dan Digane’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne