SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Çaykur Rizespor-Galatasaray

Ligde oynadığı son 6 maçta 12 puan toplayan Çaykur Rizespor ile son 4 maçında 10 puan kazanan Galatasaray, 3 puan için karşı karşıya... Maçta ilk yarı oynanıyor.

Güncellenme: 19:05, 28/11/2020
Haberler Futbol
CANLI | Çaykur Rizespor-Galatasaray

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde 6 haftadır yenilmeyen ve bu maçlarda 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, eksik rakibi karşısında puan hedefliyor. 3 haftalık galibiyet serisi Kayserispor beraberliğiyle bozulan Galatasaray, Rize’de yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Saracchi, Arda Turan, Babel, Omar ve Falcao kadroda yer almıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 GALATASARAY

  • 5′ Galatasaray etkili başladı! Emre Taşdemir’in ortasına kaleci Gökhan’a uzanarak uzaklaştırdı. Hemen arkasında Diagne bomboştu.
  • 3′ Maçtaki ilk tehlike! Emre Akbaba, ceza sahasına girerken pasını aktardı. Taylan’ın şutu kalenin üzerinden auta gitti.
  • 1′ Karşılaşma Galatasaray’dan Digane’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Çaykur Rizespor galatasaray Süper Lg
Yayınlanma Tarihi:18:26,