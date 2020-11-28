CANLI | Çaykur Rizespor-Galatasaray

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Ligde 6 haftadır yenilmeyen ve bu maçlarda 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, eksik rakibi karşısında puan hedefliyor. 3 haftalık galibiyet serisi Kayserispor beraberliğiyle bozulan Galatasaray, Rize’de yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Saracchi, Arda Turan, Babel, Omar ve Falcao kadroda yer almıyor.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne