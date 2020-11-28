10 kişilik Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor karşısında 90+5’te yıkıldı: 2-2

Süper Lig’in yükselen ekiplerinden Gaziantep FK, 10. haftada ağırladığı Yeni Malatyaspor karşısında 90+5’te yediği golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Kevin Kirallas’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak golün asistini yapan Oğuz Ceylan 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Gaziantep FK maça 10 kişi devam etti.
Bu kırmızı karttan bir dakika sonra Malatyaspor’un kaptanı Adem Büyük attığı golle skora 1-1’lik beraberliği getirdi. Gaziantep FK için rüzgarın terse döndüğü sırada 74. dakikada Kana Bıyık’ın attığı golle yeniden 2-1 öne geçen ev sahibi ekip, 90+5’te gelen golle yıkıldı.
Savunma oyuncusu Semih Kaya’nın asistinde topu ağlara gönderen Kosovalı forvet Jetmir Topalli, maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen isim oldu. Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alma şansını kaçıran Gaziantep FK, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı ve 14 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor puanını 12 yaptı.
Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da, Süper Lig kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamış oldu.
- Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
- 19. dakikada Oğuz Ceylan’ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0
- 22. dakikada Yeni Malatyaspor’da Hafez’in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.
- 27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas’ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.
- 35. dakikada Yeni Malatya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
- 49. dakikada Yeni Malatyaspor’un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem’in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1
- 61. dakikada Umut Bulut’un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
- 72. dakikada Kerim Hafez’in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.
- 74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji’nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1
- 90+5 dakikada Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-2