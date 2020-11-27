Ziraat Türkiye Kupası’nda son 32 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Salı günü başlayan Perşembe akşamı biten 4. tur maçları sonrasında 5. tura kalan 26 takım belli oldu. 5. turda 6 takım da eklenerek 32 takımın birbirleriyle eşleşeceği kura tablosu ortaya çıktı. 5. tur karşılaşmaları 15-16-17 Aralık’ta oynanacak.

5. turdan itibaren geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları da kupada sahne alacak.

5. tur kurası bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Seri başı takımlar: Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor

Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği