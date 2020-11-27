Süper Lig’e ‘Mercek 6’ | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, olay mahalline dönen Galatasaray…

Alican ÖZCAN | Süper Lig’de ilk bölüm yavaş yavaş geride bırakılırken yeni yılın son virajına da girilmiş durumda. Kasım ayına Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle veda edecek olan Süper Lig’de bu hafta dikkatle izlenmesi gerekenleri ‘Mercek 6’na aldık…

1- Kıtalararası derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 100. yılına yaklaşan rekabette yeni bir randevuya tanık olacağız. Pandemi koşulları altında seyircisiz şekilde Kadıköy’de oynanacak maç, İstanbul derbisi olduğu kadar Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’ndan iki ekibin kıtalararası mücadelesine sahne olacak. Ligde 20 puanla zirvenin ortağı olan Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçen 13 puanlı Beşiktaş’ı ağırlayacak. Teknik direktörlük kariyerinde 6 kez rakip olduğu Beşiktaş karşısında 5 yenilgi-1 beraberlik alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, siyah beyazlı ekibe karşı ilk galibiyetini arıyor. Fenerbahçe deplasmanında en son Nisan 2005’te (Pancu’nun kaleye geçtiği meşhur 4-3’lük maç) kazanan Beşiktaş ise; o maçta futbolcu olarak yedek kulübesinde olan Sergen Yalçın’la bu kez teknik direktörlük koltuğundayken galip gelip 15 yıllık kötü seriye son verme peşinde…

2- Sumudica’nın Antep’i

Süper Lig’e mağlubiyetle başladıktan sonra oynadığı 8 maçta yenilmeyen, 5’inde berabere kalıp 3’ünü kazanan Gaziantep FK ortalama bir performans sergilemiş olsa da; Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin ilk 9 haftadaki vasatlığı sayesinde puan tablosunda kendisine 4. sırada yer bulabildi. Yaptığı açıklamalar ve saha kenarındaki ‘yaramazlıklarıyla‘ gündemden düşmeyen Marius Sumudica, 2020’de en fazla deplasman mağlubiyeti alan Malatyaspor maçında mağlup olmamaları halinde Süper Lig kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. Daha da önemlisi, galip gelmeleri durumunda üst üste 3. galibiyeti elde ederek müthiş bir ivme yakalamış olacaklar. Sezonun flaş takımlarından olma yolunda adaylar listesinin tepesine yerleşmeleri söz konusu…

3- Galatasaray olay mahalline dönüyor

Geçen sezonun 27. haftasında Rizespor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı, ancak asıl darbe Fernando Muslera’nın sakatlanmasıyla yaşanmıştı. Sağ kaval kemiğinde iki kırık oluşan Uruguaylı kaleci halen sahalara dönebilmiş değil ama Galatasaray olay mahalline geri dönüyor. Son 6 maçını kaybetmeyen ve geçen hafta 90+7’de yediği golle galibiyet serisini 4 maça çıkarma şansını tepen formda Rizespor, sakatlık ve corona vakaları ile başı dertte olan Galatasaray’ı ağırlayacak. Kayserispor beraberliği ile yara alan Terim’in öğrencileri ise, hem bu aksiliği düzeltmek, hem de acı hatıralarla dolu son Rizespor deplasmanını hafızalardan silmek için sahaya çıkacak.

4- Horoz için ötme vakti mi?

Bu sezon şimdiye kadar iyi günler geçirmeyen ve ligde tek galibiyeti bulunan Denizlispor, son şampiyon Başakşehir karşısına teknik direktörü olmadan çıkmayan hazırlanıyor. Robert Prosinecki ile yolları ayıran Denizlispor, deplasmanda en son 2009’da mağlup ettiği Başakşehir karşısında yeniden hayata dönmeye çalışacak. Manchester United deplasmanından yorgun dönen Başakşehir ise, geçen sezonun başından beri Süper Lig’de en fazla iç saha galibiyetine sahip takım unvanıyla sahaya çıkacak. Beşiktaş ve Manchester United mağlubiyetlerinden sonra, kabuk değiştiren Denizlispor karşısında da Okan Buruk’un işi kolay olmayacak.

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5- Erzurum’da hava buz kesecek!

Ligde oynadığı son 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Erzurumspor ve Antalyaspor, Erzurum’un dondurucu soğuğunda karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında kaybedenin, beraberlik halinde ise iki camianın birden buz keseceği bir gerçek. Antalyaspor’un başında çıktığı ilk maçı kaybeden Ersun Yanal, Süper Lig kariyerinde hiçbir takımdaki görevine üst üste iki yenilgiyle başlamadı. Bu sezon aldığı iki galibiyeti de deplasmanda elde eden Erzurumspor ise, artık evinde gülmek istiyor. Özetle; Erzurum’da üç puan karlar altına gömülmüş durumda, bulabilene aşk olsun….

6- Lider Alanyaspor’un Konya virajı

Henüz 1 maçı eksik olsa da namağlup şekilde ligin zirvesini ele geçiren Alanyaspor, şüphesiz takdir edilesi bir performansa imza atıyor. Geride kalan her haftada bu peri masalının ne kadar süreceği merak edilse de, Çağdaş Atan ve öğrencileri yoluna devam etmeyi başarıyor. Ancak Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan formda Konyaspor karşısında önemli bir sınav verecekler. Bu sezon rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken Alanyaspor ile kalesine en az şut gelen Konyaspor‘un maçının kilidini kim çözecek merakla bekliyoruz…

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