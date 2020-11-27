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Sözcü

Son dakika | Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu ciddi…

Türk futbolunun en önemli simalarından olan teknik direktör Yılmaz Vural geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Güncellenme: 13:56, 27/11/2020
Haberler Futbol
Son dakika | Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu ciddi…

Geçtiğimiz Temmuz ayında corona virüsüne yakalanan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, Haziran ayında yapılan testlerde negatif sonuca ulaşmıştı.

Ancak başka rahatsızlıkları da bulunan tecrübeli çalıştırıcı, kısa süre önce Kadıköy’deki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüleşen Vural’ın bugün itibarıyla yoğum bakıma alındığı öğrenildi.

Sözcü Skor ailesi olarak Yılmaz Vural ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz…

Süper Lig ekipleri de Vural’a geçmiş olsun mesajı paylaştı:

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yılmaz vural
Yayınlanma Tarihi:12:56,