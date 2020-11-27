Son dakika | Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu ciddi…

Geçtiğimiz Temmuz ayında corona virüsüne yakalanan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, Haziran ayında yapılan testlerde negatif sonuca ulaşmıştı.

Ancak başka rahatsızlıkları da bulunan tecrübeli çalıştırıcı, kısa süre önce Kadıköy’deki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüleşen Vural’ın bugün itibarıyla yoğum bakıma alındığı öğrenildi.

Sözcü Skor ailesi olarak Yılmaz Vural ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz…

Süper Lig ekipleri de Vural’a geçmiş olsun mesajı paylaştı:

Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural pic.twitter.com/d7nNiR4444 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/P4M30flGGK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 27, 2020

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/tMOFe9fTGG — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 27, 2020

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/KTZBepXmnY — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 27, 2020

Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar dileyerek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/YZrQpLuZFX — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 27, 2020

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