Saffet Sancaklı sert çıktı: Kendi başarısızlıklarını benimle kapatmaya çalıştılar

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Kocaelispor'dan alacağı olan 1,5 milyon dolarla ilgili kulübün şu anki yöneticilerinden kendisine yöneltilen ‘Sancaklı'ya olan borç bitmez. Sürekli güncel kur üzerinden hesaplatıyor' açıklamalarına karşın basın toplantısı düzenledi.

Saffet Sancaklı önce Kocaelispor için yaptıklarını 4 örnekle anlattı, sonra paranın Aziz Yıldırım'dan nasıl borç olarak alındığını paylaştı ve kendisini suçlayanlara veryansın etti.

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Saffet Sancaklı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Yaptıklarını anlatan, çok konuşan bir adam değilim. Ama geçmişten bazı örnekleri ilk kez anlatacağım ki kamuoyu bilgilensin. 1- 29 yıl önce Kocaelispor'a transfer olduğumda kulüp başkanı Sefa Sirmen ile 500 milyon lira, takım şampiyon olursa 150 milyon lira, ben gol kralı olursam 10 milyon TL'ye bir yıllığına anlaştım. Sonra Galatasaray'a gidecektim. Şampiyonlar Ligi oynamak istiyordum. Gol rekorları kırarak haftalar önce şampiyon olduk, ben de gol kralı oldum. Sadece 500 milyonu aldım ve primlerle 260 milyon olan tutarı kulübe bağışladım. Bunu kimse bilmez. Parasının yarısını ‘Bu kadarı bana yeter' diyerek kulübe iade eden başka futbolcu gösterin!”

“Kocaelispor için masadan kalktım”

Şehrin baskısıyla Kocaelispor’da bir daha kaldığını vurgulayan Sancaklı, “İkini sene sonunda ‘Gideyim' dedim. Bonservisim 1 milyar TL. Başkan Sefa Bey ‘Tamam ama gitmeden Mustafa Denizli ile görüş' dedi. O da kalmamı istedi. Ben yine gitmek istediğimi söyledim ve ‘Galatasaray'dan istediğin oyuncuları söyle onların Kocaelispor'a verilmesi şartıyla gideyim' dedim. İsimler verdi. Adnan Polat ile görüştüm; 2 yıllığına 25 milyar lira karşılığında anlaştık. Fakat Yusuf, Cengizhan ve Mustafa'yı takas olarak, üstüne de 10 milyar lira Kocaelispor'a vermelerini şart koştum. Masadan kalktık. Birkaç gün sonra kulüp başkanı Alp Yalman aradı, yeniden çağırdı ve 2 yıllık 20 milyar bana, 10 milyar Kocaelispor'a ve 3 oyuncuyu da takasa vermeyi teklif etti. Kabul ettim. Kulübe ne kazandırdığımı hesaplayın” diye konuştu.

“Genç Evren'e karşılık Kocaelispor'a döndüm”

Saffet Sancaklı, Galatasaray’dan ayrılmaya karar verdiğinde Sefa Sirmen’i aradığını ifade ederek, “Kocaelispor'a dönmek istediğimi söyledim. O da, ‘Türkiye'nin en pahalı oyuncususun seni nasıl alacağız?' dedi. Yıllar sonra ortaya çıkan örgütler, tantanalar o zaman başlamıştı. Ayrılma sebeplerimden biri de oydu. Adnan Polat'la konuştum; ‘Süleyman Seba Beşiktaş'a dönmemi istiyor. Fenerbahçe ve yurt dışından isteyen takımlar da var' dedim. Kocaelispor'a döneceğimi söylemedim. ‘Taraftar topa tutar. Oralara veremeyiz ama istersen Kocaelispor'a dön' dedi. ‘Kocaelispor o parayı veremez. Beni genç Evren'e karşılık verin' dedim. Anlaştık. Geldim” açıklamasında bulundu.

“Hesabımdan çuvalla para çekip futbolculara ödedim”

“Kocaelispor'u asla menfaat kapısı görmedim. 4 sezon oynadım. Kocaelispor'dan toplamda aldığım para bıraktığım ve kazandırdığım paraların yanında ne kadar kalır siz hesaplayın. İkinci senemde kulübün maddi sıkıntısı var, oyuncularda bir süredir para alamamış. Ben ‘Para sorununu çözeceğim' dedim ve durumu Sefa Bey'e anlattım. Pazartesi ödeyeceğini söyledi ama pazartesi günü ortada para yok. Kendi hesabımdan çuvalla parayı çektim götürüp Bülent Özer'e verdim ve ‘Oyunculara dağıt ama benim verdiğimi söyleme' dedim. Bu olay kaç kez oldu. Bu kadar fedakarlık yapan Saffet Sancaklı yıllardır Aziz Bey'in para konusunda saldırıya maruz kalıyor.”

“Kefil olduğum için Aziz Bey borç verdi ama ödemediler”

“2003-2004'te Aziz Yıldırım ile Ankara'dan dönüyorum. Sefa Bey aradı, ‘Acil seni görmem lazım. Belediyeye uğrayın ne olur' dedi. Aziz Bey ile araları limoniydi. ‘Aranızdaki konuyu kapatın' dedim. Uygun gördü ve belediyeye geldik. Sefa Bey'in yanında Hikmet Erenkaya, Veysi Yavuz falan vardı. ‘Bankalar üstümüze geliyor, bana bir aylığına 1.5 milyon borç bulsana' dedi. ‘Bu kadar patron arasında benden mi para istiyorsunuz?' dedim. ‘Aziz abi 1,5 milyon dolar ver de, Kocaelispor'u bu sıkıntıdan kurtar, 1 ay sonra geri ödeyecek zaten' dedim. ‘Kefilsen vereyim' dedi. Sefa Bey'e döndü ‘Yarın Saffet'in ofisten alın' dedi. Sefa Bey ‘Resmi borç alıyoruz, karar defterine işleyeceğiz, çek verelim' dedi. Aziz Bey ‘Ben çek falan istemem. Yarın alın bir ay sonra da geri gönderin' dedi. Ertesi gün Veysi Yavuz ve Bülent Özer büroma gelip parayı aldı ve benim adıma kesilmiş 2 tane de çek verdiler. Biri 1 milyon dolar, diğeri 500 milyon dolar. Çekleri Aziz Bey'e gönderdim. Para da, çek de benim değil neticede…”

“Aziz Yıldırım için çerez parası, arayın konuşun”

“Borç bir türlü ödenmedi. Aziz Bey de haklı olarak geçersiz olmasın diye çekleri işleme koymuş. Bir süre sonra Aziz Bey beni aradı, parasını istedi. Sefa Bey milletvekili, Hikmet Bey büyükşehir belediye başkanı oldu, ‘Ödeyeceğim' dedi. Benim Aziz Bey ile aram bu konu yüzünden bozuldu. Konu kapandı. Kocaelispor küme düştü, hacizler vs. Bahri Yavuz döneminde takım 3.lige çıkınca, yardım istedi. ‘Aziz Bey ile aramız bozuk, Fikri Işık beye rica edin Aziz Yıldırım'ı arasın ve bir güzellik yap desin. Yıllarca kulüp başkanlığı yapmış biri, güzellik yapardı tabi. Aziz bey belki o parayı unutmuştur bile. Onun için çerez parası’ dedim.”

Yeni Spor Yasası 1-2 aya kadar çıkacak

“Tahir Bey ‘Hüseyin Üzülmez başkan olmak istiyor, ne diyorsun?' diye sordu. ‘Sen tanırsın ama koltuğa oturunca ‘Ter şeyi ben bilirim” demesin” dedim. Yakında yeni spor yasası çıkacak. O yasayı ben başlattım. 1-2 aya kadar hem kulüpler birliği ve federasyon yasası tümden değişecek. Tüm Türkiye'deki sporu değiştirecek yasa çıkacak ve mimari benim. Bende Kocaeli'ndenim. 1-2 gün sonra Hüseyin Üzülmez beni aradı ve ‘Acil görüşmeliyiz' dedi. Ertesi gün buluştuk; ‘Hep beraber Kocaelispor'u ayağa kaldıralım, bize yardım et. Hocayı seçmemiz lazım, nasıl yapalım?' dedi. ‘Ben ne alacağınız hocaya, ne de topçuya karışırım. Ben yönetim şemasını çizer, anlatırım. Gerisi size kalmış' dedim. hine Hoca ismi sordu. ‘3 hoca belirleyelim. Kulübe çağıralım, hedefimizi paylaşıp vizyonunu dinleyelim' dedik. Aziz Yıldırım'ın alacağı da gündeme geldi. ‘Gidin, görüşün. Sorun; “Başkan borcumuz var, bunu nasıl yapalım?” deyin' dedim. Kendisiyle görüşeceğini söyledi. Sonra Hüseyin Üzülmez ile aramızdaki diyalog koptu, beni bir daha aramadı.”

“Kendi başarısızlıklarını benimle kapatmaya çalıştılar”

“Sonra basın toplantısında ‘Saffet Sancaklı hacizle kulüpten şu kadar para aldı, niye bağışlamıyor?' gibi demeçler verdi. ‘Kendi başarısızlıklarını Saffet Sancaklı adıyla kapatmak, Kocaelispor ile aramı açmak istiyorlar' dedim, basın toplantısı yapmaya karar verdim. Baktım takım iyi gidiyor, toplantıdan vazgeçtik. Yine basın toplantılarında ‘Saffet Sancaklı paramızı alıyor' demeye başladılar. Ciğeri beş para etmez insanların kalkıp Saffet Sancaklı'yı suçlamasına, taraftarın önüne atmaya kalkmasına canım sıkıldı. Yönetim kurulu toplantısına gitmeye karar verdim. 2 gün önce Tahir Büyükakın beni aradı ve ‘Aziz Yıldırım ile kontak kurup konuşalım' dedi. Bende ‘Günaydın. 2 yıldır koyduğun adamlar bana saldırıyor. Ağzınızı açmıyorsunuz. Bu işin doğrusu da Aziz Yıldırım ile konuşmak. Arayın konuşun' dedim. 2 gün önce Aziz Bey de beni aradı. 3-4 yıldır hiç konuşmuyorduk. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisini aradığını, o parayı unuttuğunu, nedir-ne değildir diye aradığını söyledi. Başımın bu konuda belada olduğunu söyledim ve bazı gazete haberlerini yolladım. ‘Basın açıklaması yapayım hemen, anlatayım her şeyi' dedi ve yazdığı basın açıklamasını yolladı.”

“Kocaelispor yöneticisi ve başkanı iftira atmaz, atamaz”

“Son sözüm; Kocaelispor başkanlığı ve yöneticiliği çok şerefli bir görevdir. Yöneticisi yalan atmaz, atamaz. İftira edemez. Hele ki bu kulübe hizmet etmiş, görev yapmış, efsane kaptan Saffet Sancaklı'ya hiç iftira atamaz.”