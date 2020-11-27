Premier Lig’de tribünler taraftarlara açılıyor! Ama sadece 10 kulübe…

Corona virüsü nedeniyle 8 aydır seyircisiz oynatılan İngiltere’de herkesi şaşkına çeviren bir karar alındı. Kasım ayı başında karantina ilan edilen ve maçların seyircisiz oynatılması kararının devam edeceğinin açıklandığı Premier Lig’de, tribünlerin kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 takımın yer aldığı Premier Lig’de, gelecek hafta Çarşamba gününden itibaren şimdilik sadece 10 takımın tribünlere taraftar almasına izin verildi. Alınan karara göre; Seviye 1’de yer alan takımlar 4000, Seviye 2’dekiler 2000 taraftarı ağırlayabilecek. Seviye 3’te bulunan takımlar ise seyircisiz oynamaya devam edecek. Henüz Seviye 3’e ulaşan bir takım yok ama Seviye 2’de yer alan 10 takım gelecek hafta turnikeleri açmaya hazırlanıyor.

Gelecek Perşembe günü Rapid Vienna ile oynayacakları Avrupa Ligi maçında taraftarları tribüne alacaklarını açıklayan Arsenal, yeni kararı uygulayacak ilk Premier Lig kulübü olacaklarını doğruladı. Sınırlı sayıda biletin sponsorlara verileceğini belirten Londra ekibi, geri kalan biletleri ise taraftarlara satacak. Öte yandan Mart ayından bu yana seyircisiz oynanan Premier Lig, 5 Aralık’ta oynanacak West Ham United-Manchester United maçıyla birlikte taraftarla buluşacak. Aynı gün Chelsea-Leeds United mücadelesinde de taraftarların yer alacağı açıklandı.

Konu hakkında açıklama yapan Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, “Premier Lig yönetiminin söylediği, enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu yerlerde maçların seyircisiz olacağı. Bu onların cezalandırılacağı anlamına geliyor. Rekabeti eşit tutmaya çalışmalıyız. Taraftarların varlığı maçların sonuçlarına etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

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HANGİ KULÜPLER SEYİRCİLİ OYNAYACAK?

Leeds ve Newcastle ile birlikte, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, West Bromwcih Albion, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Sheffield United ve Burnley şimdilik kendi sahalarında oynayacakları maçlara seyircisiz çıkacak takımlar.

Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Brighton ve Southampton ise, ‘Seviye 2’de yer aldıkları için tribünlerine 2000 taraftarı alabilecek takımlar arasında.

Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, taraftarların yaratacağı etkiye dikkat çekti ve 13 Aralık’ta oynayacakları Arsenal maçında 2000 taraftarın sağlayacağı avantajı sorguladı: “Böyle büyük bir statta 2000 kişi? Top toplayıcı mı olacaklar?”

COVID KISITLAMA AŞAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Seviye 1- Bu seviyededeki bölgelerin kulüpleri, gelecek Çarşamba’dan itibaren 4000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 1’de yaşayan taraftarlar, Seviye 1 ve Seviye 2 bölgelerine seyahat edebilecek ancak tüm yerel kısıtlamalara uymak şartıyla. “Gerekli” olmadıkça Seviye 3 bölgelerine seyah etmemeleri tavsiye ediliyor ancak, daha uzun bir yolculuk sırasında bu bölgelerden geçebilirler.

Bu seviyededeki bölgelerin kulüpleri, gelecek Çarşamba’dan itibaren 4000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 1’de yaşayan taraftarlar, Seviye 1 ve Seviye 2 bölgelerine seyahat edebilecek ancak tüm yerel kısıtlamalara uymak şartıyla. “Gerekli” olmadıkça Seviye 3 bölgelerine seyah etmemeleri tavsiye ediliyor ancak, daha uzun bir yolculuk sırasında bu bölgelerden geçebilirler. Seviye 2- Bu bölgelerdeki kulüpler en fazla 2000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 2’de yaşayanlar, Seviye 1 ve Seviye 2’ye seyahat edebilir. Aynı Seviye 1’de olduğu gibi gerekmedikçe Seviye 3 bölgelerine seyahat etmemeleri öneriliyor.

Bu bölgelerdeki kulüpler en fazla 2000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 2’de yaşayanlar, Seviye 1 ve Seviye 2’ye seyahat edebilir. Aynı Seviye 1’de olduğu gibi gerekmedikçe Seviye 3 bölgelerine seyahat etmemeleri öneriliyor. Seviye 3- Bu alanlardaki kulüpler seyircisiz oynamaya devam edecek. Seviye 3’te yaşayanlar “gerekli” olmadıkça İngiltere’nin diğer bölgelerine seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor. Özetle bu seviyedeki taraftarların futbol maçlarına katılmalarına izin verilmeyecek.

Bu alanlardaki kulüpler seyircisiz oynamaya devam edecek. Seviye 3’te yaşayanlar “gerekli” olmadıkça İngiltere’nin diğer bölgelerine seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor. Özetle bu seviyedeki taraftarların futbol maçlarına katılmalarına izin verilmeyecek. Genel kurallar: Maçlara katılan herkesi test ve izleme kurallarına uyulması için kimliklerini ibraz etmekle yükümlü. Bu nedenle bilet alırken bütün iletişim bilgileri alınacak. Ayrıca bilet alanlar, uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Taraftarların birbirlerine sarılması yasaklar arasında yer alırken, yiyecek ve içecek tüketiminde bazı kısıtlamalar olabilir. Ancak tezahürat yapmak serbet olacak.

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Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, “Premier Lig ve kulüplerimiz, tüm taraftarların mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde geri dönmesi konusunda kararlıdır” denildi. EFL yönetimi ise, “Taraftarların geri dönüşü, sınırlı kapasitede bile olsa önemli bir adım. Gelecek haftalarda gelişmeleri izleyeceğiz ve tüm kulüplerin taraftarlarını ağırlamasını sağlamak için hükümetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.