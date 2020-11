Jose Mourinho: ‘Maradona yenildiğimde arar, kazandığımda aramazdı’

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olan Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybederken, Arjantinli efsaneyi yakından tanıyan Jose Mourinho, Tottenham’ın Ludogorets’i 4-0 yendiği maçtan sonra dostunu anmayı unutmadı.

“Dünya onu asla unutmayacak” diyen Mourinho, “Oğlum, onun futbolcu olduğu dönemden çok sonra doğdu ama onun hakkında çok şey bildiğine eminim. O da baba olduğunda çocuklarına Maradona’yı anlatacağını biliyorum” ifadelerini kullanarak Arjantinli efsanenin gelecek nesillere aktarılacağına dikkat çekti ve şu sözleri söyledi:

“Oğlum nasıl Maradona’yı izleyemediyse, ben de Stefano’yu futbol oynarken hiç görmedim. Ama babamın anlattıkları sayesinde çok şey biliyorum. Diego’yu çok özleyeceğim. Onunla daha fazla zaman geçirmediğim için üzgünüm, bunu çok isterdim. Ailesi, arkadaşları ve takım arkadaşları onu tanıdıkları ve çok zaman geçirdikleri için ayrıcalıklı insanlar.”

“Onu çok iyi tanıyordum ve büyük mağlubiyetlerimden sonra her zaman beni arayıp ‘Mou unutma sen en iyisisin’ derdi. Ancak büyük zaferlerimden sonra hiç aramazdı. Onu özleyeceğim ve çok üzgünüm. Ama gülümsemeyi bırakmayacağım. Çünkü onunla geçirdiğim her dakikada birlikte gülüyorduk.”

