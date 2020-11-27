Hırvatistan’a yenildik, son sıraya geriledik

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Hırvatistan'a 79-62'lik skorla mağlup oldu ve 3. yenilgisini aldı.

Grupta daha önce İsveç ve Hollanda’ya yenilen Türkiye, Hırvatistan karşısında da galip gelemedi. Üç maçta aldığı üç yenilgi sonrası Türkiye son sırada yer aldı. Hırvatistan’ın 3’te 3 yaparak 6 puanla zirvede yer aldığı grupta İsveç’i 78-76 yenen Hollanda, 5 puanla ikinci sırada yer aldı. İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada…

Maçtan önce Ufuk Sarıca’nın görevine son verilip, Orhun Ene’nin takımın başına getirilmesi de beklenen olumlu etkiyi yapamadı ve kötü gidişi durduramadı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 29 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Hollanda ile yapacak. Grupta aynı gün saat 20.00’de ise İsveç-Hırvatistan müsabakası oynanacak.

LARKIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın ABD asıllı oyuncusu Shane Larkin milli takım ile ilk karşılaşmasını oynadı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes'in THY Euroleague'de Sırbistan'daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomas Jasevicius, Fernando Calatrava, Alexandre Deman

Hırvatistan: Flip Kruslin 9, Roko Prkacin 6, Roko Leni Ukic, Pavle Marcinkovic, Miro Bilan 30, Mateo Dreznjak, Ivan Ramljak 3, Roko Rogic 12, Zeljko Sakic 17, Marin Maric 2

Başantrenör: Veljko Mrsic

Türkiye: Shane Larkin 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 14, Ege Arar, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Buğrahan Tuncer 3, Sertaç Şanlı 2, Alperen Şengün 9, Göksenin Köksal 4

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24-7 (Hırvatistan lehine)

Devre: 45-24 (Hırvatistan lehine)

3. Periyot: 57-43 (Hırvatistan lehine)

5 faulle çıkanlar: Sertaç Şanlı, Alperen Şengün (Türkiye)