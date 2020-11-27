Erol Bulut’un derbi stratejisi: Kanat atakları ve duran toplar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisindeki zafer şifrelerini belirledi. Bulut, duran toplar, kanatlardan baskı ve dönen toplara uzaktan şutlarla ezeli rakibini devirmeyi planlıyor.

Özellikle duran toplarda Beşiktaş savunmasının sorun yaşadığını düşünen deneyimli teknik adam, Serdar Aziz ile Tisserand'dan korner ve frikiklerde ileri çıkmasını istedi. Perotti ve Pelkas'a da kanatlarda önemli bir görev düşüyor. Bulut, iki futbolcusuna serbestlik tanıyıp forvete yakın bir şekilde rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.

Ozan, Gustavo ve Sosa'dan da rakipten dönen toplara sahip olmalarını isteyen Fenerbahçe'nin hocası, uzaktan şut atmaları yönünde talimat verdi. Aynı şekilde Pelkas, Perotti ve Cisse'den de bol bol şut isteyen Bulut, savunmanın arkasına atılan toplarla ilgili savunma oyuncularına uyarılarda bulundu.

İLGİLİ HABER Süper Lig`e `Mercek 6` | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, olay mahalline dönen Galatasaray...

1 İYİ, 1 KÖTÜ HABER

Erol Bulut, Samandıra'da bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'a karşı galip geleceklerine inandıklarını belirten Kanarya'nın hocası, “Gökhan Gönül'ün derbide bizimle olacağını düşünüyorum. Samatta, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta oynayamayacak. Ligde şuan ki konumumuzdan memnunum” diye konuştu.

CISSE’DEN GOL SÖZÜ

Samatta’nın yokluğunda F.Bahçe'nin Beşiktaş karşısındaki forveti Papiss Cisse olacak. Ligde son olarak Trabzonspor maçında gol ve asist katkısı yapan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisinde de rakip fileleri sarsıp 3 haftalık suskunluğunu bozmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABER Sergen Yalçın`ın derbi planı: `Caner Erkin`in bölgeye hücum`